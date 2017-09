Des del 2006 Eysa ha cobrat de l'Ajuntament 2,5 milions

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha recordat durant la roda de premsa que amb la posada en marxa de les modificacions de la zona blava «atenem la reivindicació històrica de la ciutadania de rebaixar-ne el preu» i, alhora, «apliquem el que ja preveia el pla de mobilitat del 2012». En tercer lloc, «complim un compromís que vam adquirir les dues forces polítiques que formem aquest govern».

L'alcalde ha recordat que, a banda de la reducció del cost, amb el nou sistema «eliminem el sobrecost que paga l'Ajuntament a l'empresa concessionària en funció dels compromisos adquirits en el conveni vigent». Des del 2006 fins ara l'Ajuntament ha pagat al voltant de 2,5 milions d'euros. I ha afegit que, «des del 2012, la qualitat anual que hem pagat els manresans i manresans, tinguin vehicle o no, usin o no la zona blava, és de 300.000 euros anuals». L'alcalde ha recordat que, amb la reducció de l'ocupació garantida, «ara seran els usuaris de la zona blava» els que pagaran aquests diners.

A més, segons l'alcalde, tot plegat s'ha aconseguit «sense allargar la concessió, que finalitza el maig del 2023. Al final del pròxim mandat municipal, el govern que estigui al capdavant de la ciutat tindrà les mans lliures per gestionar directament la zona blava –és a dir, per municipalitzar-la–, i no estarà obligat per uns compromisos que fins ara han limitat notablement el nostre marge de maniobra», ha assegurat.