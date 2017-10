Amb presència al barri de Valldaura des de l'any 1916

? L'empresa PYMSA (Postes y Maderas SA) és al barri de Valldaura de Manresa des de l'any 1916. Inicialment, com que no hi havia cases al voltant, va poder produir amb normalitat, però, fa quaranta anys, quan s'hi van començar a fer habitatges, van començar les queixes dels veïns. La primera instància presentada a l'Ajuntament data del 1978. Des d'aleshores, les queixes no s'han aturat. Aloy va recordar, ahir, que el planejament aprovat des del 2009 ja preveu la marxa de l'empresa.