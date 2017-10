El premi Simeó Selga, per votació popular

El premi Simeó Selga que convoca el Rotary Club Manresa-Bages s'escollirà per primera vegada per votació popular. La convocatòria compleix la 16a edició i distingeix projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions sense ànim de lucre que tenen el Bages com a àmbit d'actuació. Aquest any els assistents al Concert de Reis del Rotary podran votar electrònicament entre tres finalistes que prèviament haurà escollit un jurat d'experts. El guardó contribueix a desenvolupar projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions sense ànim de lucre.