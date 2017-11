Manresa pinta sabates per fer visible la violència masclista

Una de les propostes més impactants dels actes que està organitzant el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig de cara al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones és una gran instal·lació amb sabates de dona pintades de color vermell. N'hi haurà centenars i quedaran exposades el dia 24 de novembre a la plaça Major, de les 11 del matí a les 8 del vespre.

Enguany, el dia contra la violència masclista, el 25 de novembre, s'escau en dissabte, de manera que l'acte institucional a Manresa es farà el dia abans per tal que hi pugui participar el màxim de jovent, al qual ja fa unes quantes edicions que s'implica especialment en aquesta jornada. Aquest acte és el que acollirà l'esmentada estesa de sabates de dones pintades color vermell. Es tracta d'una rèplica d'una instal·lació de l'artista mexicana Elina Chauvet, que la va fer per primer cop a Ciudad Juárez el 2009 com un clam per erradicar la violència contra les dones. La seva germana va morir assassinada a mans del seu marit. Des d'aleshores, s'han fet rèpliques de la instal·lació arreu del món. Manresa serà una de les ciutats que també n'acollirà una.

Per poder-la fer, expliquen responsables del SIAD Montserrat Roig, ha calgut posar-se en contacte amb l'artista, que hi ha donat la seva autorització i n'ha concretat alguns requisits, com ara que la instal·lació no inclogui res sanguinari i que les sabates no estiguin amuntegades sinó arrenglerades i amb espai entre les unes i les altres, com si fossin dones que estan dretes. També els ha demanat que li enviïn un vídeo de l'acció el dia que es faci, feina que portaran a terme els alumnes d'un mòdul de l'institut Lacetània; i fotografies dels tallers que estan pintant sabates amb missatges dels participants, que formaran part d'una exposició a escala global de les sabates vermelles.



Vint-i-cinc entitats implicades

En total, per ara, ja hi ha vint-i-cinc associacions, entitats i centres de Manresa on s'organitzaran o ja s'estan fent tallers per pintar les sabates. Hi ha vuit associacions de veïns, cinc entitats de dones i dues de juvenils, quatre instituts (que faran altres activitats), la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, el Casal de Xup, el CAE, l'Associació de Familiars de Malalts Mentals del Bages, el Centre Obert La Font i el SIAD.