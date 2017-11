Incivisme a l'Hospital de Sant Joan de Déu

ESPIETA

A l'entrada principal de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa s'hi poden veure, massa sovint, imatges com la que mostra la fotografia. Burilles a terra just al costat de dues papereres i del rètol que avisa que és una zona on és prohibit fumar. Com a tot l'entorn del centre sanitari i assistencial. Un usuari es queixa que és una imatge que es repeteix dia rere dia.