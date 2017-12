Polseres solidàries per finançar el futur hospital d'Oncologia d'Althaia

Voluntaris, professionals i usuaris de la Fundació Althaia, juntament amb alumnes de l´escola La Salle de Manresa, s´han sumat a la campanya Posem-hi el cor per fer realitat el futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia de la institució. Totes aquestes persones han col·laborat desinteressadament en l´elaboració de més de 5.000 polseres solidàries que permetran recaptar fons per contribuir a finançar el projecte.

500 alumnes de La Salle d´entre 5è de Primària i 2n de Batxillerat han elaborat, durant una setmana, el gros de les polseres. A més, professionals i voluntaris de la Fundació Althaia van ser durant un dia al centre educatiu manresà per parlar de salut i solidaritat als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. L´objectiu va ser reflexionar sobre la importància de resoldre els problemes de salut des d´uns valors, com són la coresponsabilitat, la professionalitat i el compromís. També es va posar sobre la taula el paper de la solidaritat i el voluntariat i com la implicació ciutadana pot contribuir en la consecució d´uns serveis sanitaris encara de més qualitat

Usuaris del Centre de Salut Mental d´Althaia i del projecte Mosaic també han participat activament en l´elaboració de les polseres, així com diversos voluntaris i professionals d´Althaia.



Un donatiu de 4 euros

Les polseres solidàries Posem-hi el cor, que estan disponibles en diferents colors, es poden aconseguir a canvi d´un donatiu de 4 euros a l´actual Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia d´Althaia (planta -1 de l´Hospital Sant Joan de Déu). També se´n poden fer reserves a través de la botiga solidària de la pàgina web d´Althaia (http://bit.ly/botigasolidaria).

També es poden trobar als establiments del Grup Llobet de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, amb qui la Fundació ha subscrit un acord de col·laboració per a la distribució de les polseres. Aquesta és una mostra més de la implicació del territori en el projecte.

La recaptació es destinarà íntegrament al futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia.



El nou hospital de dia

El nou Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia s´ubicarà a la planta 0 de l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d´Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya.

La humanització dels espais serà un element més de l´atenció integral al malalt oncològic que ja s´està donant actualment i que inclou el servei d´atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l´atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d´autocura (marxa nòrdica, estètica).

El futur Hospital de dia permetrà incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals.

El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d´espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s´augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.

La unitat de participació i mecenatge d'Althaia és qui busca finançament per l'hospital de dia, projecte valorat en dos milions d'euros. les obres ja estan en marxa i és previst que es pugui estrenar la pròxima primavera.