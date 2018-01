Manresa serà present al congrés europeu de disseny de mitjans

La dissenyadora manresana Paula Terra ha estat guardonada a la dinovena edició dels European Newspaper Award, un concurs de disseny de mitjans de comunicació europeus.

Juntament amb Núria Jané, ambdues estudiants de disseny a EINA, centre universitari de Disseny i Art de Barcelona, han estat guardonades en la categoria d'infografies en línia.

Els premis es van instaurar amb la finalitat de fomentar l'intercanvi d'informació sobre el concepte del disseny de diaris i mitjans de comunicació a Europa. Cada any reconeix el que considera els millors dissenys globals, tant convencionals com en línia, nous suports i aplicacions per a noves tecnologies. Es tenen en compte aspectes com la innovació, la creativitat i la singularitat de les propostes.

El projecte de Paula Terra i Núria Jané engloba publicacions infogràfiques adaptades a diferents formats, tant digitals com en paper. Sota una identitat de marca, igraphic, s'han desenvolupat diverses peces com infografies animades, publicacions digitals, suplements infogràfics o infografies de petit format. Els premis es presentaran a l'European Newspaper Congress que se celebrarà del 13 al 15 de maig a Viena.

No és la primera vegada que Terra i Jané guanyen un premi internacional de disseny. L'any passat van obtenir el segon premi del concurs internacional de disseny Glassberries que es va celebrar a Berlín en el qual van prendre part 300 estudiants de tot Europa. Aquest concurs el convoca cada any la multinacional BA, dedicada a producció d'envasos de vidre per a aliments i begudes. En aquesta oportunitat van proposar un pot de vidre per guardar aliments a granel amb un tap de fusta. Amb diversos accessoris es podia reconvertir en colador, ratllador, espremedor i dispensador.