Les obres a la Bonavista es transformen en un laberint amb trampes per als vianants

Obres són obres. Generen molèsties i servituds inevitables, tot i que es poden minimitzar d´una forma palpable. Un exemple: les obres a la Bonavista de Manresa. A l´hora de prendre mesures per evitar tant com sigui possible les afectacions es pensa massa sovint en el trànsit rodat. I molt poc en els vianants. A la farmàcia Nogueras, del carrer Jacint Verdaguer, han hagut d´atendre diverses persones que han caigut durant les obres. Tot casos lleus. Rascades i pelades de genolls i mans, bàsicament. Regió7, però, té constància que també hi ha hagut caigudes que han provocat esquinços, torçades de turmell i problemes als canells.

Coincidint amb l´última fase de les obres de la rotonda que canviarà el paisatge urbà d´aquest nus de comunicacions, els treballs s´han traslladat a les voreres de tota l´àrea perimetral de la rotonda. A diferència dels treballs que hi va haver en un primer moment, molt concentrats on ara hi ha la rotonda, això ha convertit la Bonavista en un laberint per als qui hi passen a peu. Hi ha canvis constants de circuits per a vianants a causa de l´evolució de les mateixes obres (per on has passat al matí ja no s´hi pot passar a la tarda), elements que poden ser perillosos com forats i fustes o planxes de ferro per tapar orificis, i senyalitzacions manifestament millorables. Al desconcert que genera el laberint s´hi afegeixen les esmentades caigudes. «No només és gent gran», en qui es pensa de seguida, expliquen a la farmàcia, sinó que hi ha de tot.

A les tanques que envolten els treballs de la Bonavista hi ha rètols que indiquen els itineraris i que demanen disculpes per les molèsties. També en entrades i sortides d´aparcaments es demana als conductors que circulin amb precaució. Però tot això no evita, per exemple, que a la carretera de Santpedor el carril obert perquè hi passin els vehicles d´un pàrquing s´utilitzi com a pas de vianants, que hi veuen una sortida per anar d´un cantó a l´altre.



La planxa de ferro

O que a la cantonada de la carretera de Vic, gairebé a tocar el passeig de Pere III, hi hagi una gran planxa de ferro a terra però que deixa al descobert quatre dits del forat que hi ha a la vorera. Les rampes provisionals que hi ha als passos de vianants estan fetes d´una forma maldestra, i hi ha trams en què la pintura, també provisional, del terra ja pràcticament està esborrada.

El laberint, allò que un dia pots passar per un lloc i l´endemà ja no, fa que hi hagi gent que quedi atrapada sense saber per on sortir, com va poder observar aquest diari dissabte al matí al sector del carrer Jacint Verdaguer en direcció al Centre Històric. És on es concentren les obres de la tercera fase, i el circuit de vianants ha canviat respecte al que hi havia la setmana passada. Ara hi ha un pas estret per anar d´un cantó de vorera a l´altre.

Davant el quiosc de la Bonavista es produeix un fet semblant. Hi ha qui s´hi acosta per anar cap al Jacint Verdaguer per fer drecera, però no s´hi pot passar, encara. En aquest cas hi ha gent que opta per enretirar la tanca i tirar pel dret.

Forats envoltats de tanques i senyalitzats amb cons i fustes per poder passar-hi per damunt, o passos estrets envoltats de tanques són altres obstacles i trampes que hi ha a tots els carrers en obres que donen a la Bonavista.

La setmana passada van començar els treballs de la tercera i última fase del projecte. Se centren especialment en tota l´àrea del perímetre de la rotonda. Especialment a la carretera de Santpedor, que tindrà voreres més amples i arbrades, i al Jacint Verdaguer, que es pacificarà amb menys cotxes. També es treballa a la vorera que hi haurà al voltant de la Ben Plantada, a la cantonada de la carretera de Vic amb Passeig i a la de la carretera de Vic amb la de Santpedor. És previst que les obres s´acabin en dos mesos.