El pla B preveu fer l'asfaltatge el dia de la Festa de la Llum

? L'Ajuntament de Manresa té un pla B per si diumenge acaba plovent i s'ha d'ajornar la pavimentació de tot l'entorn de la rotonda de la Bonavista. Llavors es faria el dimecres dia 21, el dia de la Llum, que és festiu a la ciutat. També hi hauria menys afectació en el trànsit. La previsió per als pròxims dies és que s'alternin núvols i clarianes. Per a dissabte sí que hi ha previsió de pluja, mentre que per a diumenge la situació tornaria a ser de núvols i vent. La pluja dels darrers dies ha fet endarrerir les obres, on s'ha treballat dissabtes i diumenges.