Els actes organitzats avui per la Festa de la Llum

Manresa viu avui el dia de la Llum i, com no podia ser d'una altra manera, la capital del Bages ha organitzat diversos actes per tal de commemorar el seu festiu més personal.

De 10 a 14 h, visites al Centre d´Interpretació Medieval del Carrer del Balç. Preu: 3 euros. Gratuït per a menors de 8 anys.

A les 10.30 h, concelebració eucarística, presidida pel pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler. A continuació, pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme i seguici d´autoritats i de la imatgeria de Manresa fins a la plaça Major. Tronada manresana, pilar commemoratiu dels 25 anys de la Colla Castellera Tirallongues, ballada de la imatgeria, ballada participativa del ball de rossinyol i del ball de la Bolangera de Manresa i ballada de sardanes.

A les 18.30 h, a l´església del Carme, concert de la Llum: 19è Memorial Maria Comas a càr-rec de la Coral Font del Fil i Orquestra Simfònica i Juvenil del Conservatori Municipal de Música de Manresa.