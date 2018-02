La situació dels centres educatius a Manresa un a un

L'Ajuntament de Manresa ha centralitzat la informació de la situació de tots els centres educatius de la ciutat a causa de la nevada i en la majoria de casos han obert amb serveis mínims i en funció de cada cas han fet algunes classes, segons l'alumnat i el professorat que ha pogut arribar fins al centre.

Pel que fa a la resta molts romanen oberts, però funcionen amb serveis mínims a causa de la paralització del transport escolar o per la dificultat del personal del centre d'arribar al seu lloc de treball.

Dels sis instituts, el de Cal Gravat i Manresa Sis han obert portes per rebre alumnes però veient com evolucionava la situació han optat per enviar-los cap a casa.

Els altres quatre, Lacetània, Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Guillem Catà han obert portes, però funcionant amb serveis mínims.

De les 8 llars d'infants, 5 han tancat portes: l'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La llum i Bressolvent, i 3 es mantenien en serveis mínims: la Ginesta, l'Espurna i Picarol.

De les 20 escoles, el llistat elaborat per l'Ajuntament només atribueix a l'escola Bages la situació d'oberta i funcionant amb normalitat.

Pel que fa a la resta, 3 han tancat portes: l'escola Flama, situada fora del terme municipal de Manresa; l'Escola Valldaura, que no pot cobrir els serveis mínims, i la Muntanya del Drac que s'ha tancat al matí però es preveia obrir a la tarda.

En serveis mínims hi ha l'Ave Maria, La Salle,, Mare de Déu del Pilar, Oms i de Prat, Les Bases, Ítaca, La Font, Joviat, Renaixença, Sèquia, Pare Algué, Pugberenguer, Sant Ignasi, Serra i Húnter, Vedruna i Fedac.

La informació s'anirà actualitzant.