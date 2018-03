Els vehicles tenen el doble de minutsen verd que els vianants a la Bonavista

La nova rotonda de la Bonavista posa a prova la convivència entre els vehicles i els vianants. Però són els primers els qui tenen les de guanyar. Les preferències de pas que regulen els semàfors afavoreixen els qui van amb quatre rodes en detriment de les persones que hi passen a peu. Tenen més segons en verd.



Sumant els sis accessos que hi ha per entrar o sortir de la rotonda, els cotxes tenen el semàfor en verd 4,8 minuts. Els vianants gairebé la meitat: 2,6. Això sense tenir en compte que els semàfors de sortida de la rotonda només són en vermell 4 segons i a continuació es posen en ambre intermitent. En aquest cas la prioritat la continuen tenint els vianants, tot i que si no hi passa ningú els vehicles poden tirar endavant.

50 segons per als cotxes



A la majoria d'accessos a la rotonda els vehicles tenen el semàfor en verd durant 50 segons. No és el cas de la carretera de Santpedor, on només és en verd 38 segons. En canvi varien els segons que és en vermell, que és quan poden creuar els vianants, tot i que sempre hi ha un petit decalatge. Va dels 34 de la carretera de Santpedor als 31 del Pere III en direcció pujada i els 25 de la carretera de Vic en sentit al centre de la ciutat. En aquest darrer cas és quan els cotxes s'han d'esperar menys per poder continuar. Segons l'Ajuntament d'aquesta forma es garanteix l'accés alternatiu a la rotonda i es genera més fluïdesa.



A les sortides de la rotonda, però, el vermell dura 4 segons. A partir d'aquí es posa en ambre intermitent. La prioritat la tenen els vianants, però els cotxes poden passar si en aquell moment no hi ha ningú creuant la calçada. Aquest sistema és a la carretera de Vic en direcció a la sortida de la ciutat, al Passeig en sentit centre, a la carretera del Pont i a la carretera de Vic cap al centre. D'aquesta forma s'evita que hi hagi retencions de cotxes al mig de la rotonda. Perdria tot el seu sentit, tot i que és aquí on més es posa a prova la convivència entre els vehicles i els vianants.

Més passos de vianants



Però no tot són objeccions. Els vianants han guanyat passos de vianants i circuits nous, en alguns casos són molt més amples i s'han escurçat trajectes per anar d'un cantó a l'altre. Tot i així continua sent impossible fer els mateixos trajectes que els cotxes, com anar directament del Passeig a la carretera del Pont, un dels principals guanys que ha aportat a la circulació rodada la nova rotonda. A peu cal creuar com sempre la car-retera de Vic i el carrer mossèn Jacint Verdaguer -o a l'inrevés-, tot i que el trajecte és més curt perquè s'han obert noves vies de circulació i els semàfors s'han acostat a la rotonda. No cal anar-los a buscar lluny com abans de l'obra.



En el cas del Passeig, el pas de vianants és molt més ample. Fa una vintena de metres. S'ha conservat el semàfor que hi havia abans i se n'ha col·locat un de nou tocant a la rotonda. Tot i així no s'ha sincronitzat el pas de vianants d'un cantó a l'altre. Creuar una via significa haver-se d'esperar al mig del Passeig per passar a l'altra. Els dos semàfors es mantindran perquè hi ha un nou itinerari a peu per darrere de la Ben Plantada. «S'han instal·lat dos semàfors per tal que els vianants els tinguin ben visibles en els dos itineraris», segons l'Ajuntament.



També al Pere III en sentit pujada es genera certa confusió entre els conductors, segons ha pogut constatar Regió7, perquè el darrer semàfor és a escassos 10 metres de la rotonda. Hi ha qui es pensa que quan és en verd té preferència. Per a l'Ajuntament, «encara que hagin passat en verd, els vehicles han de cedir el pas als que ja hi circulen, com marca la senyalització vertical i horitzontal. Com a qualsevol rotonda, sigui o no semaforitzada».



La rotonda de la Bonavista es va estrenar el 18 de febrer després de 8 mesos d'obres. Des de llavors només hi ha hagut un accident, segons la Policia Local. Va ser un fregament entre dos vehicles.