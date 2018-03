Rexics, Sant Ignasi i Pla del Puig guanyen els premis de La Ciència i els Infants

La segona edició del premi La Ciència i els Infants, que promouen el Rotary Club de Manresa-Bages i la UManresa-FUB, es va iniciar ahir amb paraules de record pel físic recentment desaparegut Jorge Wagensberg, que va ser el ponent de l'anterior acte de lliurament de guardons.

En aquesta ocasió, després de la conferència de Juan Ignacio Cirac, el primer premi va ser atorgat a la llar d'infants Rexics, de Canet de Fals (Fonollosa) i la seva proposta titulada «Canviarà?».

El segon premi va ser per a l'escola Sant Ignasi de Manresa i la proposta «Puc o no puc fer una volta de campana?» i el tercer per al Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages amb la proposta titulada «Observem què passa quan juguem amb pèndols».

Els premis de 600, 400 i 200 euros es destinaran a la compra de material destinat a l'experimentació científica

El jurat, format per tres membres del Rotary Club Manresa-Bages (Pere Moro, Maite Gómez i Mar Barons) i dos de la UManresa (Sílvia Mampel i Jordi Cantons), va valorar especialment l'originalitat, la claredat de l'acostament al concepte científic i la capacitat d'afavorir la iniciativa intencionada i la possibilitat de resolucions diverses que presentaven els treballs elaborats des dels centres educatius bagencs.

El president del Rotary Club de Manresa-Bages, Pere Moro, va defensar la necessitat d'articular propostes que serveixin «per ajudar els infants a entendre el món» i la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, va advocar per «treballar des de la base per combatre la por dels estudiants a les carreres tecnològiques».