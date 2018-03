Althaia ajuda a construir l'hospital senegalès Sant Joan de Déu

Una delegació del Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Althaia, acompanyats pel Director General de l´hospital Manel Jovells, va viatjar a Thiès (Senegal) per tal d´inaugurar el nou Bloc Quirúrgic i Central d´Esterilització de l´Hospital de Sant Jean de Dieu de Thiès, hospital amb què Althaia està agermanat i coopera activament.

La construcció del nou Bloc Quirúrgic i Central d´Esterilització ha estat possible gràcies als recursos que el grup de Cooperació Internacional d´Althaia ha generat amb iniciatives com ara: la realització de mercats solidaris de venda de roba, la signatura d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages per intercanvi formatiu de professionals, subvencions diverses de la Magic Line (vinculada a l´Ordre de Sant Joan de Déu), una subvenció de Probitas Fundació Privada per la construcció d´una central de gasos que ha inclòs oxigen, aire medicinal i buit pel bloc quirúrgic i altres àrees de l´hospital, etcètera.



Gratitud als professionals d'Althaia

A l´acte d´inauguració, a part de professionals de totes les àrees de l´hospital senegalès, van assistir diverses autoritats sanitàries de la regió de Thiès, així com el Consell d´Administració de l´Hospital Saint Jean de Dieu encapçalat pel seu President el Bisbe de Thiès, Monsenyor André Guèye, el qual en el seu parlament va adreçar unes paraules de gratitud a tots els professionals d´Althaia per la seva generositat.

Per la seva part Manel Jovells va traslladar una salutació en nom de tots els professionals d´Althaia i va reiterar la voluntat que aquesta col·laboració tan fructífera es vagi consolidant any rere any en millores estructurals, tècniques, materials així com en intercanvis de formació.

Per Althaia és molt important poder contribuir en la formació i l´assessorament tècnic de professionals de l´hospital senegalès. En aquest sentit, professionals de l´hospital van ampliar novament la seva formació a Althaia durant la tardor passada. Van dur a terme una estada formativa que els va permetre adquirir una millor especialització mèdica.

Suport sostingut

Aquesta col·laboració implica, tant per Althaia com per l´Hospital de Sant Jean de Dieu de Thiès, una oportunitat de creixement personal, professional i institucional que esperem que es pugui mantenir al llarg de molts anys.

L´Hospital de Saint Jean de Dieu de Thiès és l´únic hospital catòlic al Senegal i disposa de 125 llits d´hospitalització i presta serveis a la població de la ciutat i els seus voltants, que viu majoritàriament en situacions de pobresa i vulnerabilitat. Els germans de Sant Joan de Déu van arribar a Thiès en 1975.

En 1981 s'inaugurava aquest Hospital de Sant Joan de Déu. La Fundació Althaia té un conveni de col·laboració amb aquest hospital des de l´any 2015.