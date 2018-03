La pressió veïnal i la vigilància policial calmen el malestar a la plaça Gispert de Manresa

Hi ha malestar, però com a mínim els veïns dormen una mica més tranquils. A la plaça Gispert encara hi ha, gairebé cada dia, un grup d'incívics que ingereixen alcohol a la via pública, però en els darrers mesos no han protagonitzat incidents greus. Abans de l'hivern, les baralles eren freqüents. Veïns de la plaça asseguren que encara provoquen sorolls, però que no han hagut de trucar a la policia, que vigila amb freqüència aquest punt del nucli històric, per baralles o per increpacions violentes als vianants.

Mari Carmen Lujua, que viu a la plaça i és una de les persones que alerten des de fa anys de l'incivisme que s'hi respira, explica que «ara hi ha menys problemes perquè fins fa uns mesos, quan hi havia el Cafè l'Havana obert, aquest grup increpava clients de l'establiment» i ara aquest grup «no es baralla». Els veïns, però, no han pogut eliminar la seva presència, ja que hi van gairebé cada dia i provoquen sorolls molestos. «Ara puc dormir, tot i sentir-los des de casa», afegeix Lujua, que és secretària de la nova entitat que aglutina comerciants, veïns i ciutadans que tenen un vincle amb la plaça Gispert. Això sí, aquesta veïna sent els incívics tot i tenir finestres gruixudes de doble vidre. El malestar, però, continua i Lujua va presentar una queixa l'Ajuntament el febrer alertant de la situació que encara s'hi viu. El consistori li va respondre l'escrit dient que la Policia Local es coordina amb els Mossos d'Esquadra per vigilar específicament aquest punt de la ciutat.

La presidenta de la nova Associació d'Amics i Comerciants Gispert i rodalia, Lluïsa Vinyes, assegura que «la situació s'ha arreglat» respecte de l'any passat, i que un dels factors clau és la vigilància policial i la ràpida intervenció dels agents quan els veïns truquen quan hi ha incidències. «Vam mantenir reunions amb els cap de la Policia Local i els Mossos, i a partir d'aquí passen per la plaça amb més freqüència i els identifiquen», afirma. Lujua afegeix que ara, quan inicien alguna baralla entre ells, la paren gairebé immediatament i s'alerten que si continuen vindrà la policia.

La pressió veïnal i l'actuació policial, doncs, són clau. Tot i això, veïns i comerciants temen que la situació canviï quan arribi el bon temps i el problema d'incivisme es torni a agreujar. Per aquest motiu, l'entitat ha tornat a programar activitats per a la primavera. I és que els veïns i els propietaris dels bars han constatat que quan hi ha actes a la plaça, el grup, que beu a la via pública i provoca malestar, molts cops ni s'hi acosta. «Per la Fira de l'Aixada, per exemple, vam programar-hi activitats i no els vam veure durant tot el dia», afegeix la presidenta de la nova associació.

Això no vol dir que els incívics no siguin als carrers dels voltants. I és que no només hi ha malestar a la Gispert, sinó també a l'Alfons XII, on el mateix grup sovint hi deixa gots i ampolles.