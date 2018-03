Althaia ha recaptat 400.000 euros en la campanya per fer l'hospital de dia d'oncologia

Althaia de Manresa ha recaptat 400.000 euros en la seva campanya de mecenatge per finançar el nou hospital de dia d´oncologia i hematologia que s´està construint a l´Hospital de Sant Joan de Déu, segons ha anunciat la fundació.

Els diners han sortit de donacions i d´activitats impulsades per associacions i entitats per recaptar diners que s´han dut a terme els darrers mesos amb el lema «Posem-hi el cor».

Ara es posarà en marxa una nova fase de promoció de la campanya de mecenatge que tindrà com a principal protagonista l´entrenador del Manchester City i exentrenador i capità del Barça, Pep Guardiola, tal i com ja va avançar Regió7 el passat gener. L´objectiu és arribar al milió d´euros, segons Althaia.

La presentació de la nova campanya es farà aquest divendres a 2/4 de 12 del migdia a la sala d´actes de l´Hospital. Hi intervindran els protagonistes del nou espot promocional, professionals, mecenes i s´emetrà un missatge del santpedorenc des de Manchester. Guardiola participa en la campanya de forma desinteressada i tindrà diversos formats. Se´n farà divulgació tan a través dels mitjans de comunicació com de les xarxes socials.

Les obres per fer nou el servei de l´hospital de dia d´oncologia i hematologia fan començar mesos enrere i és previst que es pugui estrenar la pròxima primavera. El projecte té un cost de 2 milions d´euros. Serà a la planta 0 de l´edifici històric de Sant Joan de Déu i permetrà ampliar els espais de què disposa actualment, així com prestar una atenció més humanitzada i confortable a pacients i familiars.

Així, ocuparà 824 metres quadrats davant els 231 actuals. Actualment cada persona atesa al servei en disposa de 9. Amb el nou espai n´hi haurà 31, de forma que els pacients disposaran de més intimitat a l´hora de fer tractaments contra el càncer com pot ser la quimioteràpia. Dels 8 llits i 12 butaques es passarà a 10 llits i 19 butaques.

Les persones ateses també tindran control sobre el seu entorn, ja que podran regular la llum, hi haurà lloc per guardar els seus objectes personals o endolls per connectar el mòbil i wifi.

En el disseny del nou espai de l´hospital de dia d´oncologia i hematologia hi han participat els professionals d´Althaia i també els seus usuaris. Serà més càlid i amb llum natural. El nou equipament no inclourà només l´esmentat hospital de dia, sinó tot el servei d´oncologia i hematologia, consultes externes, sales d´espera i despatxos mèdics.