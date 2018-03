Plantar un arbre al Passeig costa molt més del que sembla

Les persones que han passat pel primer tram del Passeig les darreres setmanes, a l'altura del Casino, es deuen haver fixat en el material amuntegat que hi ha en alguns punts de l'andana central. No és per fer-hi cap obra d'engi-nyeria. No. Són les feines per plantar-hi els arbres que han de rellevar els que hi havia i que van treure perquè estaven malalts. Recorden la foto on es veien buits per dins?

Fins ara, han explicat fonts del consistori, quan se substituïen els arbres, es renovava la terra de l'escocell i es plantava l'arbre nou. I punt. Arran de la posada en marxa del Pla d'Actuació dels arbres del Passeig (iniciat l'any passat amb els cinc primers arbres, que continua enguany amb deu més i que s'anirà duent a terme), però, «va semblar convenient canviar els criteris de plantació per tal d'assegurar bé que l'arbre arreli i que no es danyi el paviment».

El primer que s'ha fet ha estat aixecar el paviment i els escocells. Per evitar la proliferació d'arrels sota el paviment, que el danyen o l'aixequen, s'ha col·locat sobre la franja de terra de plantació una base de graves, d'un gruix mínim de deu centímetres, que actua com a sistema d'aireig, redueix la proliferació d'arrels a l'espai i evita els danys al paviment. Pel que fa al sòl base (la terra sobre la qual es planten els arbres), està fabricat per fer compatible el desenvolupament dels arbres i les exigències de càrrega. Així, la terra que es col·loca té un 70% de sorra de riu rentada i el 30% de terra vegetal de textura sorrenca. Igualment, s'ha col·locat un substrat de plantació per facilitar l'arrelament i oferir les condicions necessàries per al creixement de l'arbre. També s'ha instal·lat una làmina de polietilè d'1 mm de gruix i d'1 metre de profunditat per separar la franja de plantació dels arbres de la franja de serveis (tubs que passen per la zona). I hi ha una malla per ancorar l'arbre, assegurar l'estabilitat i evitar el sacseig. Finalment, s'ha instal·lat un sistema de reg i de drenatge per garantir l'evacuació de les aigües i evitar problemes d'asfíxia i podridura. Les fonts del consistori informen que s'ha de tenir en compte que els arbres que es planten ja tenen una certa edat. «Òbviament són molt més prims que els arbres que hi havia, que ja tenien moltes dècades, però ja es planten amb un cert gruix perquè no siguin gaire febles (i puguin patir efectes del temps o de l'acció humana). Tampoc no poden ser excessivament grans, ja que podria haver-hi dificultats d'arrelament».

En alguns casos s'han efectuat substitucions de diversos arbres en línia obrint rases més grosses a l'entorn del conjunt dels arbres. Quant als exemplars substituïts individualment, el canvi de sorra i grava s'ha fet només a la zona de l'entorn de l'escocell. La majoria de feines ja s'han portat a terme i l'Ajuntament preveu que aquesta setmana ja es puguin tapar els forats on s'han plantat els arbres i es torni a col·locar la pavimentació corresponent.