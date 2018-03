Trenta persones assisteixen a la segona jornada de formació de la Seu de Manresa

Aquest dilluns, entre les 10 del matí i 2/5 de 6 de la tarda, ha tingut lloc la segona jornada de formació de la Seu de Manresa, organitzada per la parròquia i el bisbat amb la idea d'ampliar la formació dels guies del temple -de l'Oficina de Turisme- de cara a les visites que hi porten a terme. En aquesta ocasió, s'hi han apuntat 30 persones, mentre que en la primera jornada, celebrada dilluns passat, n'hi van anar 28.

Els dos dies de formació, pensats especialment per als guies locals però oberts al públic en general que hi estigués interessat, han servit per donar a conèixer el contingut i el continent de la Seu.

En la jornada d'avui, la primera conferència, "Els retaules gòtics de la Seu" ha anat a càrrec de la doctora Anna Orriols, professora de la UAB, que ha explicat com entendre els retaules globalment i no com a objectes descontextualitzats. A més a més, ha subratllat que és tan important el que s'ha perdut com el que s'ha conservat a nivell patrimonial i que cal no oblidar el que s'ha perdut per no desdibuixar la història.

Tot seguit, Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi, ha ofert la ponència "La canònica agustiniana de Manresa. Evolució de la comunitat i vida religiosa". Sacasas ha explicat què eren i què són els rectors, capellans, canonges, monjos, beneficiats, sagristans i escolans, amb una gran participació per part dels assistents.

Finalment, el doctor Joan Valero ha pronunciat la ponència "La construcció d'un temple gòtic. El cas de la Seu de Manresa", que ha combinat amb una visita al temple per explicar in situ conceptes apuntats sobre la feina dels arquitectes, mestres de cases i picapedrers.

Els responsables de la iniciativa han fet una valoració molt positiva de les dues jornades de formació, que han estat molt ben rebudes per part dels seus assistents. L'any vinent es preveu fer una nova convocatòria amb l'objectiu de difondre el coneixement i la història de la basílica manresana.