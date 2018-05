Iniciatives que tenen en comú proposar alternatives al sistema capitalista

L'edifici situat entre els carrers Sant Miquel, Baixada dels Jueus, Na Bastardes i Amigant –al qual s'accedeix per la plaça Major– va ser ocupat el gener del 2012, després de rebre l'ordre de desallotjament de l'anterior seu de l'ateneu, als baixos de l'edifici Llisach, al carrer Alfons XII.

Durant el 2012 es va començar a arreglar l'antiga residència mentre es feien activitats encara al car-rer Alfons XII. Al mes de novembre es va decidir tancar del tot el primer ateneu per centrar-se únicament en la rehabilitació del nou edifici. Finalment va obrir portes el desembre del 2012. L'Instituto de Religiosas Hijas de San José de Madrid va denunciar l'ocupació. El desallotjament va quedar desactivat després que l'Ajuntament arribés a un acord, el maig del 2014, per comprar l'edifici que consistia a cedir a les monges josefines, un solar per valor de mig milió d'euros del polígon Els Comtals i pagar 128.000 euros perquè fos municipal.