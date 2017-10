Apunta't a la Canicròs solidària de Regió7 a Solsona

Ganes de córrer i tenir un gos. Aquests dos requisits són imprescindibles per poder participar al Canicròs de Regió7, que tindrà lloc el dia 29 d'octubre a Solsona, a les 10.15?h, arrencarà al portal del Castell de Solsona, travessant pel mateix carrer del Castell, artèria principal del municipi, per acabar culminant al mateix lloc d'arrancada.

El Canicròs de Regió7 és una prova solidària atès que la recaptació per inscripcions (15 euros) es destina íntegrament a la Protectora d'Animals de Solsona (ADAS).

El recorregut serà de poc més de 8 km amb avituallament tant pel corredor com per l'animal; s'establirà classificació i tindran premi els primers classificats. A més a més, hi haurà un premi per a tots els participants compost per una camiseta tècnica de la cursa i un dispensador de bosses, gentilesa de Chapea.

Aquesta és una iniciativa d'adoptaunpelut.cat, portal solidari creat per Regió7, el passat març, amb l'objectiu de conscienciar a la població sobre les adopcions a animals i el no abandonament d'aquests.

Per a més informació i per efectuar les inscripcions (de totes les curses programades) es pot entrar a la web www.passosdegegant.cat.