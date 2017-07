Quines són les ulleres de sol que es portaran aquest estiu?

Aquest 2017 les ulleres de sol no només serviran per veure sinó també perquè et vegin. Es converteixen en el complement imprescindible de la primavera i l'estiu 2017 i la tendència són els dissenys atrevits, els colors cridaners i els materials nous. Descobrim les ulleres de sol de moda aquest 2017:



Les ulleres de sol de metall rodones

Són les ulleres de sol imprescindibles de la temporada, per anar a la moda. Tenen les lents rodones, n'hi ha de tot tipus de colors i amb patilles i pont d'acer.

Les ulleres de sol de doble pont

Es va començar a veure al 2016 però el 2017 el doble pont a les ulleres de sol és un encert segur. Marques com Ray Ban, Polaroid o Carrera són algunes de les que aposten per aquesta tendència que queda especialment bé als homes.

Les ulleres de sol amb lents grogues

No hi ha bloguer de moda que es resisteixi a elles. Les ulleres de color groc estan de moda. Això sí, només són aptes per als més atrevits.



Les ulleres de sol d'ulls de gat

Vols donar un toc sofisticat i ple de glamour al teu look aquest estiu? Les ulleres de sol d'ulls de gat són el teu millor aliat. En tons marrons i negres i amb ornaments com petits brillants són com ens les presenten la majoria de cases.



Les ulleres de sol de Funky Aviator

Després de portar ja diversos estius amb nosaltres, l'estil aviador es reinventa. Els nous models li donen la volta a l'estil clàssic, amb noves formes, lents mirall i colors com el rosa o blau.