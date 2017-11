Serrells al poder: t'apuntes o no al boom gringe?

No és una sensació, el serrell és la tendència capil·lar de la temporada. El protagonista indiscutible del boom és el gringe, la versió llarga i desenfadada del serrell que tant va popularitzar Brigitte Bardot en els seixanta. Fall in love, la proposta de tardor de Franck Provost, ens presenta aquest serrell perfectament combinat amb una cabellera degradada en color xocolata que emmarca el rostre.

L'estilista David Lesur, propietari dels salons de David Künzle a Madrid, i marques de productes de perruqueria, com Revlon Professional, també han anat advertint de l'apogeu del serrell. Mentrestant, cada vegada són més les famoses i influencers de tot el món que ens mostren els fruits d'un bon gringe. Davant tant boom, sorgeix la qüestió clau: em queda bé el serrell? Responem a la pregunta amb tu.

Sí o no, segons el tipus de rostre



Abans d'unir-te impulsivament a la febre boom gringe, pren-te un temps per valorar si realment et afavorirà o no. La clau per a l'elecció és reconèixer quina forma té el nostre rostre i, d'acord, apostar o no pel serrell, o determina quin tipus és el més adequat.

Com et vam comentar en la imprescindible entrada Talls i pentinats per a cada tipus de rostre, troba el teu, els serrells gringe (llargs i desfilats), la cara allargada casa molt bé amb un serrell llarg, tot i que es recomana combinar-ho amb una mitja cabellera per escurçar la forma. L'exitosa it girl Alexa Chung aposta per aquesta combinació ideal.

El serrell en la versió més desfilada i arrodonida afavoreix a la cara quadrada, que no admet, en canvi, el serrell recte i espès. En aquest cas és millor apostar per pentinats amb moviment, com fa Sharon Stone.

Si tens la cara rodona, com les actrius Cameron Diaz o Emma Stone no és una bona idea apostar per un serrell. En comptes d'estilitzar la cara, fomentarà la rodonesa i trencarà l'equilibri. En el cas que vulguis si o si fer-te serrell, que sigui molt fi.

El rostre ovalat (de Charlize Theron o Mila Kunis) i la cara diamant (que llueix actrius com Scarlett Johansson) accepten el serrell gringe. La decisió dependrà del gust de la clienta.

Com aconseguir un bon gringe



David Lesur, estilista de David Künzle, les claus del serrell de moda:

No necessita tant tall com el clàssic. Per això, en el cas que t'agradi el resultat, en unes quantes setmanes, podràs amagar el serrell, creant una cabellera capejada i molt escalada per la part del davant.

Si per contra, adores el resultat, has d'apostar pel volum. Perquè no es confongui amb la resta de la cabellera, aporta-li densitat a la zona amb l'ajuda d'un assecador.

És còmode, sobretot si tens el cabell llis o molt emmotllable.

Remarca les faccions i dissimula els complexos. Hi ha parts del nostre cos que ens agraden més que altres, per això hem de ressaltar-los per guanyar la inseguretat que les parts que no ens agraden tant ens fa sentir. Si tens un front ample o prominent i no acabes d'estar molt a gust amb ell, prova aquest tipus de serrell que és ideal per marcar la mirada.

"És una inspiració del look que portaven els integrants dels Rolling Stones i la pròpia Jane Birkin, tota una icona a França. Consisteix en una cabellera totalment capejada que queda millor en cabells fins o mitjans. El llarg és molt variable, ja que les versions van des de la mandíbula fins per sota de l'espatlla, que tenen en comú un serrell molt llarg i molt desfilat i uns contorns totalment irregulars".

Inspira't: les famoses i els serrells



El serrell recte, en totes les seves versions

L'última reina de l'Antic Egipte ens va deixar, a més d'un gran exemple de poder femení, una infinitat de lliçons beauty, que reviuen en cada adaptació cinematogràfica de la seva història. Un dels seus trets icònics és el serrell Cleopatra, espès i de tall recte que vam poder veure a la Cleopatra d'Elizabeth Taylor.

En els anys vint, el serrell va adoptar una versió ultracurta i molt recta, que ens transporta als escenaris del món del Gran Gatsby.

Tres dècades després, l'estil pin-up va redefinir aquest serrell curt de la mà de la Bettie Page. Dita Von Tesse ha apostat per aquest tall, pentinat amb curvatura.

Tot i que és més arriscat que el grunge, el serrell recte llueix genial a la cara d'algunes famoses dins el panorama espanyol com Úrsula Corberó (que ara gaudeix d'un tall pixie) o Rossy de Palma.

El fals serrell

I si poguessis lluir serrell per un dia o unes hores, traient tot el partit al grunge, però sense córrer riscos? Darrerament, hem vist a més d'una celebrity apostar pel serrell fals per a un esdeveniment. Si a la gala MET, Rihanna va lluir un postís grunge, Gigi Hadid va apostar per una versió més recta i curta en els MTV Movie Awards.

Una altra habitual del serrell postís és Penélope Cruz: l'actriu espanyola més internacional va lluir una versió curta i desfilada a la presentació de Loving Pablo al Festival de Venècia, que recordava a la icònica Audrey Hepburn.