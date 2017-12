Atreveix-te amb els pentinats de Stars Wars

El nou episodi de la cèlebre saga La Guerra de les Galàxies ja és als cinemes i nosaltres hem volgut sumar-nos al fenomen fan amb aquesta entrada. Això sí, des del punt de vista Beauty! I és que ens encanten els pentinats de Star Wars i la seva evolució al llarg dels anys.

Si ets de les que mai han vist una d'aquestes pel·lícules i et dóna ensurt només de pensar-ho, deixa que te les recomani encaridament (l'última no sé què tal estarà perquè, evidentment, mentre escric això encara no l'han estrenat). Jo també era de les que pensava que no anaven a ser per a mi i després de veure El despertar de la força (l'anterior a aquesta) em vaig sorprendre a mi mateixa devorant la resta de l'estirada... I eren set més!

Suggeriments a part, ningú podrà negar que els seus protagonistes han aconseguit fer-se un buit en la història col·lectiva, de la mateixa manera que ho han fet els pentinats dels seus personatges femenins. Aquests són els que més ens agraden!

Leia



La Princesa Leia és una de les figures més icòniques de la saga. Interpretada per la carismàtica Carrie Fisher, que ens va deixar fa tot just un any, va ser la protagonista de les tres primeres entregues de la saga, estrenada el 1977. Qui no coneix els seus 'cinnamon buns' (rotllos de canyella)? Els dos monyos laterals han estat imitats i reinterpretats per nombroses celebrities, com Sofia Vergara i Diane Kruger.

Un altre dels pentinats que sens dubte cal destacar de la Princesa Leia és la corona trenada, que a més està súper de moda aquesta temporada. Aquest va ser el look escollit per l'actriu Sarah Jessica Parker per retre tribut a Carrie Fisher després de la seva mort, en la passada edició dels Globus d'Or. T'ensenyem a recrear a La corona de trenes, un pentinat de celebrity per fer-te a casa.

Padmé



Tot i que les pel·lícules són posteriors, Padmé Amidala és la mare de Leia. Primer reina i després senadora, el seu personatge està interpretat per Natalie Portman. L'hem pogut veure amb multitud de pentinats, en sintonia amb l'evolució del personatge: des de semirrecollits senzills que posen el focus en la seva preciosa melena arrissada a ostentosos postissos difícils de digerir. Els rínxols estan de moda aquesta temporada així que atreveix-te a potenciar-los. T'ajudem a 10 consells per aconseguir uns rínxols més bonics i sexys. Això dels postissos ja és cosa de gustos!

De Padmé destaquen també els pentinats elaborats amb trenes i retorçats. Per descomptat, ella va ser una de les primeres a demostrar que un pentinat amb un bon accessori pot guanyar molt i si no fixa't en aquest recollit amb volum i acabat en espiral. La diadema li queda perfecta!

Rey



La nova heroïna de Star Wars està interpretada per Daisy Ridley. Sabem que a The Last Jedi la veurem amb mitja cabellera llisa i semirrecollida (perquè les modes arriben a totes les galàxies!), però el pentinat que ens ha enamorat és el recollit de tres monyos que va lluir en el primer lliurament.

No només és original, sinó que a sobre és molt fàcil d'aconseguir. A continuació et deixo un vídeo tutorial perquè puguis fer-ho a casa. Com està en anglès, també t'explico els passos bàsics perquè et surti genial: