Armats de Moià i Processó de Divendres Sant: horaris i recorreguts

La tradicional desfilada dels Armats obriran aquest dijous al vespre els actes de Setmana Santa a Moià 2017, que continuaran amb la Processó del Divendres Sant. L'acte, que es va recuperar l'any 2011, segueix la línia de les edicions anteriors i compta amb la participació d'unes dues-centes persones.

Horari d'inici dels Armats



Aquest dijous, a partir de les 9, els Armats de Moià sortiran a la plaça Major per dur a terme les les característiques evolucions marcials com les de la creu, el quadre, el triangle, el tirabuixó, el rellotge i la cadena. Divendres, l'entitat serà l'encarregada d'encapçalar la Processó del Divendres Sant a la qual hi participaran sis misteris.

Horaris i recorregut de la Processó de Divendres Sant



El seguici arrencarà a les 9 del vespre de la plaça Major i després del armats hi haurà el misteri de l'Oració de l'hort, la Coronació, l'Aixecament de la creu, el Sant Crist, la Mare de Déu dels Dolors i el Sant Sepulcre, que és l'única imatge que es va salvar de la crema durant la guerra civil.

El recorregut, d'una hora de durada, continuarà per:

carrer del Forn,

la plaça de Sant Sebastià,

carrer del Forn,

Sant Josep,

plaça del Colom,

carrers del Comerçm

Sant Antoni



Acabarà a la Plaça Major, on els misteris quedaran exposats perquè tothom els pugui veure. Com a cloenda, el Grup de Cantaires de Moià interpretarà el Cant de les Agonies.

Qui ho organitza?



La processó de Divendres Sant de Moià és organitzada pels Armats de Moià, la Congregació dels Dolors, la Confraria de la Mare de Déu de la Tosca, la Casa d'Andalusia de Moià, la coral de Moià i la parròquia de Santa Maria de Moià, amb el suport de l'Ajuntament de Moià.