La Generalitat utilitzarà drons per buscar persones perdudes i per eliminar plagues

Buscar excursionistes extraviats a la muntanya, eliminar plagues de processionària o inspeccionar línies elèctriques. Són algunes de les funcions que poden fer els drons de manera molt eficient i, per aquest motiu, la Generalitat vol fomentar-los en el si dels diferents departaments. Amb aquesta finalitat, el nou conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar ahir a Moià una inversió de 100.000 euros per contractar aeronaus no tripulades perquè puguin prestar serveis «en molts àmbits».

«Volem fer de la Generalitat una administració més moderna i innovadora per poder fer més eficaços aquests serveis», va explicar Puigneró en declaracions a Regió7. Tal com va assenyalar, la nova tecnologia obre un gran ventall de possibilitats. «Els drons no són només màquines que volen, sinó que poden prestar serveis d'alt valor afegit», va dir. Per això, va afegir, «volem fomentar l'ús d'aquesta tecnologia en el si del Govern a l'hora de prestar serveis en molts àmbits: l'agricultura, les emergències, la seguretat...».

El conseller va concretar a aquest diari alguns exemples pràctics. Per exemple, a l'hora de buscar persones extraviades. «Quan algú es perd pel bosc, enlairar l'helicòpter dels Bombers és molt car. En canvi un dron és qui pot fer una primera recerca», va explicar. Un altre servei molt útil pot ser el d'eliminar plagues de processionària. «Aquest tipus d'eruga es pot atacar amb drons de forma més específica que no pas amb el sistema de fumigació generalitzada dels boscos», va explicar Puigneró, i va afegir: «Amb un dron, pots anar fins al capoll de l'eruga, injectar-hi un líquid i atacar directament la plaga, sense malmetre tot el medi ambient de forma general».

Segons va assenyalar, els drons es poden fer servir també «per a un gran nombre d'aplicacions, com el de controlar línies i estacions elèctriques, i també per fer inspeccions urbanístiques en el territori».

Sigui com sigui, va afegir, «tot això ho anirem analitzant en el decurs de les properes setmanes a través d'aquest contracte de 100.000 euros. Cada departament de la Generalitat podrà decidir a quins serveis vol destinar drons», va dir.

En el seu discurs inaugural, Puigneró va remarcar la funció social d'aquests nous aparells. «A vegades s'assimilen els drons a màquines que tiren bombes. Però hem de començar a defugir una mica d'aquesta imatge. I pensar que també salven vides, i que ajuden a fer progressar el nostre país en molts àmbits», va destacar. Segons va constatar, «Internet i el GPS també van tenir un origen militar en el seu moment. I, en canvi, avui en dia tots fem servir aquestes tecnologies i ens ajuden en molts àmbits de la nostra societat. Doncs els drons també tenen aquest paper», va concloure.