Honda Civic Type R GT: ADN de competició

El concessionari oficial Honda, Motor Tech, va posar a disposició de Regió7 una unitat del nou model de la marca per fer proves, que ja està a la venda a partir de 34.900 euros en la versió bàsica.

El nou Honda Civic Type R és la versió més potent de la gamma Honda Civic. Estem parlant d´un esportiu excepcional i possiblement del vehicle de la seva categoria més semblant a un cotxe de competició; cap cotxe de les seves dimensions i de tracció davantera té tanta potència, i els que tenen una potència semblant o més alta són molt més cars i estan equipats amb tracció a les quatre rodes.

El Type R té unes qualitats excel·lents per aconseguir una elevada eficàcia en carreteres amb revolts. Cal destacar, en aquest sentit, la seva impressionant capacitat per transmetre la força del motor al terra. També resulta sorprenent la seva capacitat d´acceleració, així com la seva maniobrabilitat, la gran resistència dels seus frens a l´escalfament o la velocitat amb la qual es pot accionar el canvi de marxes.

Quan un condueix el nou Honda Civic Type R, experimenta una connexió amb la carretera que pocs cotxes són capaços d´oferir. Honda ha aconseguit que les seves qualitats dinàmiques siguin de primera; realment és un cotxe que trasllada l´esperit de competició als carrers.

Equipat amb un motor 2.0 VTEC turboalimentat de benzina, dóna 310 CV de potència, amb una caixa de canvis de 6 velocitats, la tracció és davantera i té quatre places. Ofereix unes prestacions de nivell: acceleració de 0 a 100 km/h en 5,7 segons i una velocitat màxima de 270 km/h. El disseny de la carrosseria és molt cridaner, amb nombrosos detalls aerodinàmics que compleixen una funció pràctica; el comprador té l´opció d´escollir-la en cinc colors diferents: Championship White (blanc)/ Crystal black (negre)/ Polished Metal (plata)/ Brilliant Sporty Blue (blau) i Milano Red (vermell). En la versió GT, que és la que hem provat, hi afegeix distintius vermells a l´spoiler davanter i el difusor, sensors d´aparcament davanters i posteriors, llums automàtics, sensor de pluja o retrovisors elèctrics plegables.

Un interior agradable

El seu interior és molt agradable i esportiu. La seva posició de conducció és la millor del mercat, ja que ofereix una coordinació perfecta entre pedals, canvi manual i volant, i els peus i les mans es mouen lliurement gràcies a la col·locació dels elements. La conducció és dinàmica i àgil.

El volant esportiu, la instrumentació específica i la palanca de canvis, atractiva i curta, són el punt d´inici interior. Situat a la mà esquerra del volant trobem el botó +R, que transforma el comportament del cotxe i permet reduir el temps de resposta del motor al pedal d´acceleració i incrementar en el 30% la rigidesa dels amortidors, a part de restar assistència a la direcció.

Les sensacions esportives van en augment quan encens el cotxe amb un so estimulador. Els seients tipus baquet racing i els colors aporten molt caràcter al cotxe, tant al seu interior com al portamaletes, amb una capacitat sorprenent per ser un cotxe d´aquestes característiques. En els seients posteriors canvia l´homologació a dues places.

A més, el para-xocs posterior acull una quàdruple sortida d´escapament, les llantes que equipa són de 19 polzades i van muntades amb pneumàtics de mides 235/35 R19, i disposa d´un sistema de frenada Brembo de discs perforats de 250 mm en eix davanter i d´uns convencionals de 296 mm a l´eix posterior, que asseguren una frenada d´infart.

Sense cap mena de dubte, tot en aquest Civic Type R està pensat per portar un cotxe de curses al carrer.