Porsche Panamera: l'icònic 911 familiar

El Panamera original no va convèncer a molts dels amants de Porsche pel seu estrany aspecte i unes prestacions condicionades per les seves grans dimensions. Dos factors excel·lentment resolts en aquesta segona versió amb una solució tan òbvia com complicada: inspirar-se en el 911. El disseny del nou Panamera recorda inevitablement el «nouonze», i el dinamisme d'aquesta gran berlina poc ha d'envejar al del seu germà petit, gràcies a un xassís altament tecnològic i a uns potents motors que fan que aquest cotxe de cinc metres i gairebé dues tones es mogui com un autèntic superesportiu.

En veure per primera vegada en directe el nou Panamera, el primer que ens va cridar l'atenció va ser la saga; sens dubte l´handicap més important del primer model. Ara recorda molt el model 911: amb una gran caiguda del sostre en el seu extrem posterior, més robustesa i unes espatlles molt amples. Acompanyada d'una secció anterior menys alterada però més atractiva, forma un vehicle realment bonic.

Tant o més que l'exterior, ens va agradar el seu digitalitzat interior. En la instrumentació el clàssic compta-revolucions de Porsche està flanquejat per dues pantalles de 7 polzades que es poden configurar per mostrar la informació que vulgui el conductor. A aquestes dues s´hi suma una tercera pantalla de 12,3 polzades en el quadre de comandament, des de la qual es poden visualitzar i gestionar gairebé tots els sistemes del vehicle. També s'han modernitzat els controls de la consola central, en la qual es redueix el nombre de botons físics i s'introdueix la tecnologia capacitiva, similar a la dels smartphones.

Arrenquem...

Si l'aspecte del nou Panamera ens va agradar, el seu comportament ens va enamorar. En el seu llançament aquest Porsche està disponible en tres versions: Panamera Turbo, Panamera 4S i Panamera 4S Dièsel, amb tres nous motors biturbo d'injecció directa. Ja es poden fer comandes del Panamera de 330 cv, i de la versió híbrida endollable amb motor V6 de 330 cv associat a un propulsor elèctric de 136 cv, així com de les carrosseries Executive, amb un augment de 15 cm.

Tots, inclòs per primera vegada el dièsel, poden anar equipats amb el sistema de tracció permanent a les quatre rodes i una nova transmissió Porsche de doble embragatge i vuit velocitats (PDK). El Panamera 4S porta un V6 gasolina de 440 cv, el 4S Dièsel recorre a un V8 de 422 cv, amb un imponent parell màxim de 850 Nm, i el Panamera Turbo porta un propulsor V8 de gasolina amb 550 cavalls. En la presentació vam tenir l'oportunitat de provar aquests dos últims i l'experiència no va poder ser més satisfactòria, gràcies en gran part al superxassís d'alta tecnologia capaç de canviar radicalment la personalitat del vehicle.

La polivalència d'aquest cotxe és tan gran, que permet portar quatre ocupants i el seu equipatge –en un maleter de 495 litres– fins a un circuit amb un confort envejable, i, una vegada sobre el traçat, marcar la volta ràpida sense amb prou feines despentinar-se. Aquesta dualitat s'aconsegueix gràcies a sistemes innovadors, com és la suspensió pneumàtica adaptativa, que empra la nova tecnologia de tres cambres d'aire i inclou el Porsche Active Suspension Management (PASM o control electrònic d'amortidors). Un altre sistema disponible és el millorat xassís dinàmic esportiu (Porsche Dynamic Chassis Control Sport o PDCC Sport), del qual forma part el repartiment selectiu de parell a cada roda (Porsche Torque Vectoring Plus o PTV Plus) i l'estabilització activa del balanceig, així com una nova direcció electromecànica.

Tots aquests sistemes tenen rèpliques similars en altres marques, però cap altra disposa d'un cervell que faci que tots treballin a l´uníson, una característica que fa únic el comportament del Panamera. El 4D Chassis Control integrat analitza i sincronitza tots els elements del xassís en temps real i optimitza el rendiment en carretera. Això, sumat a l'eix posterior direccional, un element nou en aquest model que ha estat adaptat del 918 Spyder i del 911 Turbo, fa que el Panamera no només sigui fàcil i plaent de conduir en el dia a dia, sinó també tremendament divertit quan s'espremen les seves prestacions.

Accelerem...

Les condicions no podien ser pitjors per provar un cotxe com el Panamera. Carreteres estretes i revirades per a un cotxe de cinc metres, i paviments molls per la pluja per a uns motors que no baixaven dels 420 cavalls. Però els responsables de Porsche no ens van fer ni una sola recomanació abans de conduir els vehicles... de seguida vam entendre el perquè. Confiaven plenament en un model que fa fàcil el que és difícil, que protegeix els usuaris dels seus errors, i converteix els bons conductors en autèntics pilots professionals.

Vam iniciar la prova amb el 4S Dièsel, que ja ens va impressionar pel cop de pedal dels seus 850 Nm, i sobretot per com els sistemes de control de tracció eren capaços de transmetre'ls sobre el terra moll perquè el cotxe sortís literalment disparat després de trepitjar a fons l'accelerador. Però l'autèntica prova de foc va arribar a la tarda amb el Turbo de 550 cv. Vam començar en la manera Normal, però en poc minuts ja passàvem fins i tot de la posició Sport per fixar la roda que se situa al volant en la posició Sport Plus. Diguem que el 4S Dièsel ja va ser un bon escalfament.

En aquesta configuració, o en accionar el botó Sport Response ­ –en el mitjà del selector– amb el qual el cotxe desplega tot el seu potencial durant 20 segons independentment de la manera seleccionada, el Panamera és un autèntic tir. Les reaccions són tan contundents com immediates i van acompanyades d'un so tan addictiu que costa deixar de trepitjar a fons per seguir-ne gaudint. Però on més impressiona la velocitat d'aquest cotxe és als revolts. Si no fos per la bona subjecció dels seients, sembla que haguem de sortir per les finestres. Sobredosi de força G, gràcies en gran part a l'efectivitat de les rodes posteriors direccionals, capaces d'arrodonir els viratges.

Tecnologia del demà

Amb un cotxe amb aquestes prestacions costa parlar de tot allò que no són cavalls, però no podem passar per alt que es tracta del model més avançat de Porsche, amb tecnologia d'ajuda a la conducció, seguretat, infoentretenimient i connectivitat que marquen un abans i un després en la marca alemanya, fins al punt de gaudir de les seves pròpies aplicacions mòbils, en el que suposa una nova via de negoci.