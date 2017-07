Volvo V40: Distinció nòrdica

Com la resta de models de la marca Volvo, el V40 2017 és pràcticament perfecte en tot. Podria ser el cotxe que hauríem de recomanar a cegues quan se´ns pregunti per un vehicle del seu segment, però les imperfeccions també tenen el seu encant i el seu públic.

El V40 és el cotxe ideal per a aquells que d´alguna manera comparteixen el caràcter nòrdic dels seus creadors. És sobri fins a dir prou, la qual cosa comporta una infinitat d´avantatges com un disseny que agrada a la majoria i que és molt atemporal; un interior en el qual sobretot preval l´ergonomia, el confort i la funcionalitat; i un comportament basat en la comoditat en què destaca la qualitat de vida a bord. Però per a tot això cal renunciar d´alguna manera al toc picant de l´aparença exterior, a les incomoditats que comporten els atractius interiors de tall esportiu, o a la diversió al volant que aporta un xassís més rígid. Com diem, tot és qüestió de gustos, i per als que coincideixen amb la primera descripció ens atrevim a dir que hi ha pocs candidats tan idonis com els que s´ofereixen al catàleg de productes de la marca Volvo.

Sense sorpreses

Quan ja has conduït un Volvo, d´alguna manera saps com es comporta la resta de la gamma i les noves creacions de la firma escandinava, i això és exactament el que ens va passar amb el V40 2017. És un cotxe que es condueix amb molta facilitat i ho aprecien aquells que, més que sensacions al volant, busquen una bona resposta general del vehicle. La direcció és molt agradable, les suspensions filtren a la perfecció qualsevol irregularitat del ferm perquè no es notin a l´interior, i la qualitat de rodatge és simplement excepcional.

A tot això cal sumar una resposta del motor exquisida en què la progressivitat és la nota més destacada. Parlem concretament del propulsor dièsel D2 de 2.0 litres i 150 cv, acoblat a un canvi automàtic de sis velocitats. Aquest motor combina contundència i suavitat a parts iguals, la qual cosa es tradueix en un comportament molt agradable. Un altre aspecte positiu d´aquesta mecànica és el consum; no és de 3,8 l/100 km com anuncia la marca, però sí ede poc més de 5 litres.

Adéu a la fatiga

Vam tenir l´ocasió i el plaer de fer un trajecte de llarg recorregut amb aquest cotxe. I diem plaer perquè no hi ha una altra paraula que expressi millor el que vam sentir quan vam arribar a la destinació. La sensació de fatiga era totalment inexistent i les hores al volant se´ns van passar literalment volant. I això no és més que el resultat d´un habitacle excepcionalment confortable, d´un motor tan suau i silenciós com capaç i potent, i d´una dotació de sistemes d´ajuda a la conducció i de seguretat que fan que el cotxe condueixi pràcticament sol i vetlli per la nostra seguretat a tot moment. Aquesta experiència de viatge només podria ser superada dals comandaments d´un Volvo de segments superiors.

Gairebé perfecte

Com dèiem a l´inici no som davant el cotxe perfecte, perquè la imperfecció també té el seu encant. En el nou Volvo V40 trobem a faltar una mica més de feeling al volant. Aquest és un aspecte que aprecien molt els amants del motor i de l´adrenalina. A la direcció li falta ser una mica més directa, la qual cosa no s´ha de confondre amb precisa, que sí que ho és, i molt, a més. Les reaccions del cotxe també són un pèl fluixes i la progressivitat del motor no és la millor aliada de la diversió.

Tot i això, si haguéssim de triar un cotxe per al dia a dia o per a llargs viatges, i els candidats fossin el V40 o un cotxe de tall més esportiu, sense cap mena de dubte ens decantaríem pel model de la firma nòrdica.