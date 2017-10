Futurauto, concessionari Citroën a Manresa, presenta el nou DS Saló

Futurauto, el concessionari Citroën a Manresa, va presentar el divendres 6 d´octubre el seu nou DS Saló davant la premsa. Un showroom que està obert al públic des del mes de juliol passat i que vam poder conèixer de prop. Futurauto vol transformar el seu concessionari en un punt de trobada ineludible per als amants de vehicles d´alta gamma, DS automòbils, aposta pel disseny, el refinament francès, l´equipament, el dinamisme i el confort, a més de les àmplies possibilitats de personalització en els seus vehicles, l´ús de nous materials i uns acabats excel·lents.

A l´acte es va poder veure un prototip del nou SUV de la marca, l´exclusiu DS7 Crossback, del qual actualment només hi ha una unitat en funcionament a tot el món, i l´utilitza el president de la República Francesa, Emmanuel Macron. Aquest model estarà disponible per a tots als clients a principisde gener de l´any que ve i els que vulguin ser els primers a gaudir d´un model destinat a marcar època ja poden fer la seva reserva d´una edició limitada anomenada La Première. Es poden fer via Internet, entrant a la pàgina web reservalapremiere.ds7crossback.es

Els assistents a la presentació del DS Saló també vam poder gaudir de l´experiència virtual, Vision 3D, que permet veure el nou DS7 Crossback en realitat virtual tant per fora com per dins, i amb la qual s´aconsegueix una espectacular sensació de realitat que permet veure tots els detalls del nou model de la marca DS acompanyats d´unes meravelloses imatges de la capital francesa.

El concessionari Futurauto ha estat el tercer de l´estat espanyol, i dels pocs que no són en un ciutat capital de província, a tenir en exclusiva la gestió de la marca DS. Es calcula que la marca premium francesa DS anirà augmentant la seva implantació a l´estat espanyol, en les seves dues versions possible, en forma de Store, exclusivament dedicat a la marca DS; i en forma de Saló, com és el cas de Futurauto, que incorpora un espai DS dintre del mateix concessionari Citroën.

A part d´una acurada i atractiva decoració que es diferencia de la part de concessionari on s´exposen els vehicles Citroën, el nou DS Saló posa a disposició dels clients un tracte exclusiu, que inclou serveis com ara una recepció especial per al servei mecànic i de revisions, mecànics amb formació especial de la marca DS, possibilitat de recollida porta a porta a casa dels clients, entrega a domicili del nou vehicle i molts més serveis pensats per a tots els clients de DS.

ENTREVISTA A VÍCTOR MASCLANS, gerent de Futurauto Manresa

Què significa que ara Futurauto disposi d´un DS Saló ?

Representa disposar de l´exclusivitat de vendre la marca DS i tenir el privilegi de ser un dels primers concessionaris DS a Catalunya i a l´estat espanyol. Manresa és de les úniques ciutats que no són capital de província amb vehicles DS, ja que no tots els concessionaris Citroën tindran DS. A tot l´estat espanyol, des d´ara fins al 2018 només hi haurà 48 punts de venda de DS.



Quina rebuda creu que pot tenir a la Catalunya Central la implantació de DS, marca premium de Citroën ?

Acostem als nostres clients una marca que representa el luxe francès, amb acabats i prestacions equiparables a qualsevol marca de vehicles premium.



Els clients DS es diferencien de la clientela habitual del concessionari. Què els ofereixen?

Només entrar ja es troben un ambient diferenciat i una atenció més personalitzada, only you, en què el client pot viure tota un experiència i gaudir de privilegis com per exemple: DS Valet (recollida del vehicle a casa) i DS Deliveri Valet (entrega del vehicle nou a domicili).



Quins són els punts forts del nou DS Saló ?

Exclusivitat per vendre la marca, ambient acollidor, atenció personalitzada i una experiència única.