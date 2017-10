Com conduir amb pluja intensa? Els consells dels Bombers

Les pluges són les protagonistes des de dimecres a la tarda. Hi ha carreteres molles i amb bassals, per la qual cosa, la conducció es complica. Bombers de la Generalitat ha donat uns quants consells per evitar prendre mal. Aquestes són les seves recomanacions:



Extremar la prudència, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat

En cas de patir aiguaplaning: no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei per no trobar-s'hi és moderar la velocitat.

Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes.

En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums.

En cas d'haver de travessar un bassal gran: circular amb primera, lentament i un cop passat comprovar l'eficàcia dels frens.

346 avisos per la pluja i el vent

Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 346 avisos per incidències relacionades amb el temporal de pluja i vent des de l'inici de l'episodi i fins aquest dijous a les dotze del migdia. Concretament, des de les vuit d'aquest matí i fins a les dotze del migdia els Bombers han registrat 69 avisos, la majoria a Barcelona i la seva àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. La majoria dels serveis s'han fet per la caiguda d'arbres a la via pública, sanejaments de façana, i embornals i canals embossades. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha atès 700 trucades arran de les pluges intenses fins a dos quarts d'una d'aquest migdia, sobretot per branques i arbres caiguts, inundacions de baixos, despreniments i objectes a la calçada i caiguda de cobertes i uralites.

D'aquestes trucades al 112, destaquen les 218 que s'han fet des del Tarragonès, 83 des de l'Alt Camp, 67 des del Barcelonès i 60 des del Vallès Occidental.Així mateix, 344 trucades s'han derivat als Bombers de la Generalitat i als Bombers de Barcelona i 341 s'han derivat als diferents cossos policials, bàsicament per afectacions del trànsit.Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions Inuncat. La intensitat de les pluges ha disminuït aquest migdia però el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entri en breu un nou front de pluges que ha d'afectar les comarques de Girona i les comarques del litoral i prelitoral central. Entre els registres d'acumulació de pluja, destaquen els 121,5 litres al Pantà de Siurana (Priorat), 113,7 a Cunit (Baix Penedès), 113,3 litres a Gandesa (Terra Alta) i els 90,4 litres de Valls.

Pel que fa a la xarxa viària, el Servei Català de Trànsit informa que en aquests moments cap via està tallada a causa de les pluges. La xarxa ferroviària tampoc registra cap afectació per les pluges. En relació a les afectacions de subministrament elèctric, actualment només queda pendent l'avaria al municipi d'Alella, amb 360 abonats afectats. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua indica que no hi ha cap incidència arran de les pluges i que els nivell d'aigua ha pujat dins dels paràmetres de normalitat. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també ha apuntat que no tenen cap incidència hidrogràfica. Així mateix, continua en prealerta el Pla d'Actuació Municipal per inundacions del municipi de Sant Cugat del Vallès i en fase d'inundació parcial el PEM del Parc fluvial del Besòs.

Protecció Civil recomana no acostar-se a rius, rieres i punts inundables. AssistènciesL' Hospital de Valls va assistir aquest dimecres tretze persones al servei d'urgències durant l'episodi de pluges i vent, dotze de les quals van ser donades d'alta aquest mateix dimecres i són de caràcter lleu. L'altra persona va haver de ser intervinguda quirúrgicament ahir d'una ferida a l'avantbraç esquerre, tot i que evoluciona satisfactòriament i serà donada d'alta al llarg d'aquest dijous i farà seguiment ambulatori, segons ha indicat Protecció Civil. De les tretze persones ateses, a banda de la persona intervinguda quirúrgicament, dues han patit accident de trànsit a causa del temporal i la majoria de les altres han estat ateses per ferides per vidres trencats o bé contusions d'objectes o branques arrossegats pel vent.