Hyundai Kona: reforç tot terreny

Hyundai dóna un impuls a la seva gamma tot terreny amb el nou Kona. Es tracta del primer graó d'una gamma que té com a principal referent al Tucson, i la qual ja s'ha convertit en un dels principals pilars de l'estratègia de creixement de la marca coreana al mercat europeu. Des de la seva primera incursió el mercat off-road a Europa, Hyundai ha matriculat més d'1,4 milions de SUV (o models tot camí) entre les diferents generacions dels Santa Fe, Grand Santa Fe i Tucson. Una oferta que veu reforçada amb el nou Kona.

Imatge atractiva

És un vehicle del segment dels SUV-B, un dels de més creixement. És un model de 4,17 metres de longitud al qual el constructor oriental ha dotat d'una atrevida i alhora atractiva estètica, amb detalls com els llums davanters led repartits en dues altures. També en destaca el compacte i voluminós frontal, en què pren un evident protagonisme la nova graella en forma de cascada de Hyundai. Altres detalls com ara el doble to del sostre o l'àmplia gamma de colors disponibles (fins a 10 tonalitats diferents) caracteritzen la imatge del Kona.

Motors

Aquesta nova porta d'accés a la gamma SUV de Hyundai es pot adquirir en dues motoritzacions de gasolina de la sèrie T-GDI. D'una banda, es troba el conegut 1.0 amb canvi manual de 6 velocitats i 120 CV amb transmissió manual i tracció davantera, mentre que en el més alt de la gamma se situa l'1.6 de177 CV.

En el cas de la unitat més potent, està associada al canvi automàtic de doble embragatge 7DCT de 7 velocitats i a un sistema de tracció a les quatre rodes. L´estiu que ve, l'oferta es completarà amb l'arribada de la nova generació de motors dièsel d'1.6 litres de cilindrada, disponible amb tots dos tipus de canvi i sistemes de tracció 4×2 i 4×4.

Tecnologia i multimèdia

En matèria d'equipament tecnològic i multimèdia, el Kona és el primer model de Hyundai a oferir el Head Up Display, amb el qual es projecta la informació més rellevant per al conductor al parabrisa. A més, estrenarà un sistema d´infoentreteniment amb una pantalla de 8 polzades amb connectivitat Apple Car Play i Anuto, i un carregador sense fil per a smartphones.

A més, la gamma inicial s'estructura entorn dels nivells d'acabat Essence, Klass i Tecno. El llançament del nou Kona va acompanyat d´una campanya promocional amb descomptes que se situen entre 4.500 i 5.000 euros, segons el nivell d´acabat que es triï.