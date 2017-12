Gamma Nissan Crossover: Trio d'asos

Deu anys després, el Qashqai i Nissan per extensió s'han convertit en el màxim referent del segment dels crossover al mercat espanyol. Amb més de 40.000 unitats venudes des de començament d'any, Nissan ja ha superat la xifra de 330.000 unitats de la gamma off-road a l'Estat espanyol en l'última dècada. Una oferta capdavantera que s'acaba de renovar incorporant millores de disseny, qualitat interior, precisió de conducció i la inclusió de noves tecnologies del concepte de Mobilitat Intel·ligent Nissan, per oferir més confort, seguretat i confiança al volant.

Tant el Qashqai com l'X-Trail incorporen un nou interior amb acabats d'alta qualitat, amb un nou volant en forma de D que agrupa tots els comandaments i millora la visibilitat del quadre d'instruments. Així mateix els nous seients ergonòmics del Qashqai incorporen noves tapisseries de pell napa de color camell. També són nous els materials aïllants a la zona del motor i a les finestretes posteriors, que milloren l'aïllament i permeten treure tot el potencial al nou equip d'àudio d'alta gamma amb 8 altaveus de la firma Bose.

De la consola al carrer

El nou Nissan Juke GT Sport Playstation (fotografiat a baix a la dreta) ha estat concebut per commemorar la llarga col·laboració entre Nissan i PlayStation, que va arrencar amb la creació de la GT Academy (de la qual va sortir el 2008 el pilot de Nissan Nismo Lucas Ordoñez), i que ha celebrat recentment el llançament del nou joc Gran Turisme Sport de PlayStation.

Aquesta edició limitada a 500 unitats està basada en el DIG-T 115 cv N-Connecta amb llantes d'aliatge de 18 polzades de color negre Tòquio, a la qual s'afegeix el paquet GT Sport Playstation (embellidors, antena en forma d'aleta de tauró, vinils), a més de l'obsequi d'una consola PlayStation4 amb una còpia d'aquest nou joc de carreres de cotxes.

Nissan Safety Shield

Nissan està compromesa amb la seguretat, tant dels seus conductors i ocupants com de la resta d'usuaris de la via. Per això ha desenvolupat el Nissan Safety Shield, que engloba tots els sistemes de seguretat activa i passiva que poden equipar les seves gammes de turismes i tot terrenys, des dels utilitaris urbans com el Micra fins als grans crossover X-Trail.

Dins del Nissan Safety Shield (Escut de Protecció Intel·ligent Nissan) s'integren, entre d'altres, el Sistema Intel·ligent Anticol·lisió Frontal amb reconeixement de vianants, la Detecció d'Objectes en Moviment, l'alerta en sortida marxa enrere Cross-Traffic Alert o l'alerta de canvi de carril involuntari amb què es podria limitar en gran mesura el nombre de víctimes d'una col·lisió per abast, que representen el 28% d'accidents amb víctimes o les víctimes d'atropellaments fins al 65%, segons l'Insurance Institute for Highway Safety.



Ara, aquest compromís de Nissan fa un pas més enllà amb el nou Pla Mobilitat Intel·ligent de Nissan, que ofereix un incentiu de fins a 5.000 euros per als clients que renovin el cotxe i optin per un de nou equipat amb aquesta tecnologia. Així, un client que adquireixi un X-Trail amb Nissan Safety Shield, que lliuri un vehicle usat i que es financi per RCI Banque, podrà beneficiar-se d'aquest important estalvi.