Aposta totalment elèctrica

Gamma eAixam

Aixam s'ha incorporat al mercat dels elèctrics amb el llançament de la nova gamma eAixam. Un catàleg format per les versions eCity i eCoupé que, equipades amb bateries d'ions de liti i segons la mateixa marca, són capaces d'arribar a una autonomia de 80 quilòmetres en condicions reals.

En matèria de recàrrega, els eAixam necessiten tres hores i mitja per a una càrrega completa en un endoll domèstic de 220 V i una hora per aconseguir un abast de 25 quilòmetres. Amb tot, el fabricant francès calcula un cost per a la recàrrega d'1 euro per cada 100 quilòmetres recorreguts.

D'aquesta manera, els eCity i eCoupé es presenten com una interessant alternativa per a conductors sense carnet de tipus B, amb els quals podran desplaçar-se sense contaminar per entorns urbans o rurals. L'únic requisit és disposar de llicència de ciclomotor o del permís AM.

Són silenciosos i ecològics gràcies al fet que no registren emissions de CO2, d'òxid de nitrogen o de partícules. A més, fer-ne el manteniment és molt senzill, fàcil i econòmic a causa del menor nombre de components dels motors elèctrics.



Mida compacta

Les seves dimensions exteriors –3 metres de longitud i 1,5 metres d'amplada– es compaginen amb un habitacle més que suficient per a dues persones i amb un generós maleter de 680 litres a 980 litres, depenent del model, que a més es beneficien de la mateixa habitabilitat i accessoris que ofereixen les versions amb motor de combustió.

Pel que fa al disseny i l'equipament, en destaca la multitud de combinacions de personalització: diversos colors per a la carrosseria, llantes, adhesius per al sostre i múltiples acabats en tapisseria, entre altres elements.



Varietat d'acabats

L'Aixam eCity és el model més compacte i enfocat a una conducció urbana i està disponible en versions eCity Pack i eCity Premium. El model Aixam eCupé, amb 24 centímetres més de longitud, està dissenyat per a una conducció més esportiva i es distingeix de la versió eCity pels seus para-xocs davanters, llantes d'aliatge i parabrisa posterior. Està disponible en acabats Design eCupé, eCupé Premium i eCupé GTI.

Amb una velocitat limitada a 45 km/h i un pes també limitat a 425 quilos –des de l'1 de gener segons normativa per a vehicles amb llicència AM–, tots dos models ofereixen una gran agilitat i comportament i una conducció simplificada gràcies al seu canvi automàtic.

Comparats amb els vehicles de dues rodes, destaquen per la seva seguretat: xassís rígid i carrosseria flexible que absorbeix i amorteix possibles xocs, ABS, cinturons de seguretat retràctils de tres punts, netejaparabrises, vidres de seguretat amb una visibilitat de 360º, llums d'encreuament i carretera, fars antiboira i càmera de marxa enrere.

Aixam tampoc s'ha oblidat de la connectivitat, de manera que els nous models elèctrics estan disponibles amb pantalla tàctil multimèdia Aixam Connect amb bluetooth i port USB, que reuneix les funcions d'equip de música, càmera de marxa enrere, i fins i tot ofereix la possibilitat de connectar un telèfon intel·ligent.

La gamma eAixam arrenca en 14.790 euros per a la versió eCity i en 17.790 euros en el cas de la versió eCupé.