Solsona activarà al març la pilona del portal del Pont que regularà l'accés del trànsit rodat al nucli antic per aquest punt. El nou mecanisme es mantindrà abaixat en horari comercial, de dilluns a dissabte de 9 del matí a dos quarts de 2 i de 5 a dos quarts de 9 del vespre. Segons fonts de l'Ajuntament, s'ha decidit i, així s'ha comunicat a l'Associació de Veïns del Nucli Antic, fer un seguiment dels horaris «per comprovar-ne l'acceptació per part dels residents i la ciutadania en general i, si és necessari, adaptar-los». Es tracta de la tercera pilona retràctil d'aquest tipus que es posa en marxa al nucli antic de la capital del Solsonès.

Els residents, propietaris amb garatges particulars i comercials de la zona poden sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) la targeta de proximitat que cal enganxar al parabrisa del vehicle. La regidoria de Governació, encapçalada per l'edil Isabel Roca, opta per la implantació progressiva d'aquest model de control remot d'accés del trànsit rodat al centre històric. El març del 2014, va instal·lar-se la primera pilona al portal del Castell, i l'abril del 2015, el consistori va posar-ne una segona, a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre.

Fonts de l'Ajuntament indiquen que s'opta per aquest sistema retràctil i amb targeta de proximitat «per la comoditat que suposa per als usuaris, ja que no han de baixar del vehicle, per l'estètica integrada en l'entorn, i per la resistència a possibles impactes».

Els veïns i establiments que poden necessitar la targeta per a la nova pilona són els de les places de la Catedral, Major, Sant Salvador, Ribera i Sant Pere, i els carrers de Sant Llorenç, Sant Miquel, Sant Nicolau, del Bou, Sant Cristòfol, Sant Salvador i Llobera.



Petició de l'AV Nucli Antic

L'Ajuntament ha fet efectiva, a més, una de les peticions de funcionament que havien realitzat des de l'Associació de Veïns del Nucli Antic. D'aquesta manera, tal com havien reclamat els residents del barri, les targetes s'activaran per a totes les pilones automàtiques i no exclusivament per a un sol punt d'accés i sortida.

Aquesta és una qüestió que els veïns valoren positivament, perquè quan hi hagi circumstàncies que obliguin a restringir la mobilitat rodada en alguns carrers, com per exemple el Carnaval o la Festa Major, aquells que viuen al barri no es quedaran sense alternatives de pas per entrar i sortir del nucli antic.