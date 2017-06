Solsona comença a promoure les relacions al sector agroalimentari

La primera trobada de «Festegem?» ja ha reunit empresaris de la comarca, en l'inici d'una sèrie de trobades informals en petit comitè organitzades per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar). L'entitat vol apropar productors, comerços i cuiners locals perquè intercanviïn interessos i necessitats comunes.

«Cada persona em demana quina cita vol, i jo la hi organitzo. La idea és quedar en un lloc neutre, tranquil·lament, i fer un cafè», explica Carles Pujol, tècnic agroalimentari de l'agència. En paraules de Pujol, «a la primera trobada ja han sorgit possibles projectes de col·laboració. Així, en un format petit amb dues o tres persones, s'aconsegueix una millor coneixença». L'objectiu principal de «Festegem?» és conèixer-se entre veïns i crear xarxa.

Productor local

Pujol assenyala que es tracta de «saber qui hi ha darrere dels petits grans projectes del costat de casa», en trobades que situen al mateix nivell productors, comerços i cuiners locals. «En les grans trobades sovint es perd la proximitat de les relacions personals», continua el tècnic agroalimentari d'AdlSolCar.

El nom de la iniciativa prové dels tradicionals festejadors, pedrissos situats a cada costat d'una finestra per seure-hi i conversar, presents a les masies catalanes construïdes els segles XVI i XVII. «A més de ser un lloc on s'iniciaven moltes aventures amoroses, també hi començaven molts projectes gràcies al tracte proper i al fantàstic entorn i paisatge rural», explica Carles Pujol.

La campanya pretén estar disponible per cobrir les necessitats que hi ha durant l'any, i també es vol obrir a altres camps, a més de l'alimentació i el comerç. I a altres comarques, però buscant primer de tot la màxima proximitat.