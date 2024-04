Solsona acollirà una 71a Fira de Sant Isidre «adaptada als nous temps»

La 71a edició de la Fira de Sant Isidre arribarà a Solsona els pròxims 11 i 12 de maig mantenint la seva més pura essència, però adaptant-se als nous temps i desafiaments de l'actualitat. Enguany comptarà amb més de 150 expositors i amb un pressupost que s'alça als 90.000 euros i, encara que coincidirà amb les eleccions de Catalunya, mantindrà les àmplies fires industrial, comercial, de bestiar i maquinària agrícola. A banda, també acollirà taules rodones en què participaran ramaders de la comarca i altres activitats culturals per a tots els públics. Segons ha explicat Benjamí Puig, president del Consell Comarcal, a la presentació del programa, aquest esdeveniment és «un reflex de les arrels rurals i de la vitalitat del Solsonès».

Una àrea de 40.000 m2 i a prop de 40 activitats conformaran la fira d'enguany. Des de les tradicionals mostres de bestiar vaquí, oví, cabrum i equí, així com una exhibició de tractors i eines agrícoles d'època, aparadors d'artesania local, un total de sis exposicions relacionades amb l'àmbit rural i la pagesia i presentacions de llibres completen el variat programa de la fira. A més, com a particularitat, s'habilitaran espais de debat en què es convidaran pagesos locals que es dediquen al sector primari i que compartiran reflexions i vivències sobre la seva professió, així com els reptes als quals s'han d'enfrontar de cara el futur.

Seran 168 els expositors que hi haurà pel nucli antic de Solsona en el que els representants de les entitats organitzadores han definit com «el punt de trobada social i econòmic més rellevant de la comarca», a causa del gran gruix de persones que sol atreure anualment. A més, segons ha destacat Joan Codina, director de l’esdeveniment, aquesta és «la fira amb més caps de bestiar vius de Catalunya, la tercera de les comarques de Lleida».

Aquesta edició, però, estarà marcada pel fet que coincideix amb les eleccions al Parlament de Catalunya. Com a conseqüència, alguns dels esdeveniments que, tradicionalment, tenien lloc a la sala polivalent es reubicaran a altres punts de la ciutat. Tot i això, la programació d'actes no s'ha vist afectada en absolut per la convocatòria d'eleccions.

Bestiari Fest a la nit

A partir de les 12 de la nit del dissabte dia 11 de maig, els assistents a la Fira de Sant Isidre també podran gaudir del Bestiari Fest, que tindrà lloc en dos espais diferenciats. Per una banda, hi haurà un concert a càrrec de La Nit de Canet a la plaça del Palau episcopal de Solsona i, d'altra banda, la sala Collins Disco de Solsona oferirà una selecció de música en mans dels DJ Joventut, DJ Sito i DJ Arzzett. Dos espais idonis per gaudir d'un ambient musical nocturn i que, un any més, han estat organitzats per Joventut Solsonina. Les entrades per aquesta cita ja estan disponibles per a la venda anticipada.