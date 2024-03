Solsona manté les dates de la Fira de Sant Isidre tot i coincidir amb les eleccions

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, prevista pel pròxim diumenge 12 de maig, coincidirà amb la 69a edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona. Com ho ha manifestat el president del Consell Comarcal del Solsonès, Benjamí Puig, la fira es mantindrà en les dates establertes inicialment, el cap de setmana de l'11 i 12 de maig, i també els actes organitzats. Tot i això, com ha assenyalat, alguns dels esdeveniments que tenien lloc a la sala polivalent de la ciutat s’hauran de reubicar en altres espais.

La fira comptarà amb més de 170 expositors i, com en edicions anteriors, hi haurà mostres de bestiar vaquí, equí, oví i cabrum, de productes artesans del Solsonès, de tractors i maquinària agrícola d’època, les fires d’automoció, de maquinària industrial i comercial, així com l’espai gastronòmic, entre d’altres.

També acollirà espectacles de música i dansa, jocs gegants, exposicions, una jornada tècnica i el Bestiari Fest. Una programació que consta de més d'una trentena de convocatòries coordinades pel Consell Comarcal del Solsonès i Solsonès Fires. La maquinària agrícola ocuparà un espai preferent a l'esdeveniment per «garantir un merescut protagonisme a la pagesia, que ha fet del Solsonès la comarca que avui coneixem», com apunta l'organització.