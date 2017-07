El parc del Cadí-Moixeró instal·la trampes per reduir la població de processionària

El parc natural del Cadí-Moixeró ha iniciat un estudi per a l'avaluació de l'impacte de la processionària del pi ( Thaumetopoea pityocampa) als seus boscos, i per això ha col·locat una trentena de trampes de feromona en 12 àrees del parc on es concentra l'activitat social. Amb la captura massiva de mascles reproductors en la seva fase papallona, es pretén reduir la proliferació de l'espècie.

La feromona atrau els mascles, els exemplars queden atrapats dins les trampes, de manera que es limita el nombre de fecundació de femelles i es redueix la població. Els objectius principals de les accions són determinar la presència d'erugues i detectar els sectors amb més impacte de la plaga. També s'han col·locat panells informatius a diversos punts del parc, per alertar i informar de la presència d'aquest insecte.

L'estudi, que ha estat impulsat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en coordinació amb el servei de Plagues del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, també de la Generalitat, vol servir d'exemple com a mètode de control de la processionària en àrees petites i es tancarà l'any 2021.