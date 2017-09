La Llosa del Cavall i Sant Ponç acaben l'estiu amb menys aigua que l'any passat

Els embassaments de la conca del Llobregat, entre els quals la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, estan al voltant del 70%, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els tres embassaments presenten un volum total de 149 hm3, lleugerament inferior al registrat ara fa un any. A principi de juliol, la Llosa, Sant Ponç i la Baells presentaven un volum del 88% i 188 hm3, tanmateix, l'ACA ja advertia d'un descens constant de les reserves. El sistema català amb volums més baixos és el de Siurana-Riudecanyes, que està al 21%, amb 3,6 hm3 (fa un any gairebé disposava del doble de reserves).

Tot i que el volum de reserves actual és el normal després de passar els mesos d'estiu i que es garanteixen les demandes ordinàries per a tot aquest any, en paraules de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'està incrementant el règim de producció de la dessalinitzadora del Llobregat. Aquesta planta, que habitualment funciona al 10%, està duplicant aquesta xifra i en els propers dies és previst que passi a funcionar al 30%. D'aquesta manera, s'aporta un nou recurs a la xarxa d'abastament i es perllonga l'aprofitament dels recursos naturals.

S'espera una recuperació a la tardor



Seguint amb les declaracions de l'Agència Catalana de l'Aigua, els volums actuals són conseqüència del «descens lent però constant registrat durant els mesos d'estiu, un període caracteritzat per la falta de pluges i per l'augment de demandes». Entre aquestes demandes hi ha l'increment del consum d'aigua en l'àmbit urbà i la major dotació per a les necessitats de reg, per les elevades temperatures. No obstant això, les properes setmanes finalitzen les diverses campanyes de reg i la tardor és l'època que registra més pluges, que poden recuperar el nivell dels embassaments, segons l'agència.