L'inici de la construcció de l'escola El Vinyet s'allarga fins a final d'any

237 alumnes van començar, dimarts, un nou curs a l´escola El Vinyet de Solsona, encara des dels barracons, esperant la construcció de l´edifici escolar. El departament d´Ensenyament i la direcció del centre han explicat a Regió7 que, finalment, l´inici de les obres no es farà fins a final d´aquest any 2017. El departament assegura que el procés ja no s´allargarà més.

Cal recordar que, a final del 2016, es preveia que les obres s´iniciessin a principi d´aquest estiu, ja que el projecte estava pràcticament tancat. Al final, però, el projecte definitiu no va ser entregat fins al mes de juny a la comissió que l´havia de revisar i que hi havia de donar el vistiplau, per fer la posterior licitació del projecte.

La demora és a causa del fet que, a final de l´any passat, els responsables del centre van parlar amb els arquitectes perquè la línia de l´escola i la de l´edifici tinguessin certa concordança i s´adaptessin a les necessitades pedagògiques del centre. El Vinyet és una escola que treballa per comunitats, on els alumnes estan barrejats en tres grups d´edat -petits, mitjans i grans-, els quals tenen molts intercanvis entre ells. Per això, l´equip directiu va trobar adient fer-hi modificacions, en les quals es contemplen comunicacions entre les aules, vidres per veure la classe del costat i un pati amb terra natural i arbres.



Un projecte innovador

El projecte segueix en un sentit innovador, i vol servir de model per a futures escoles, i aposta per l´eficiència energètica i el baix consum, que voreja el zero. A l´espai de sota coberta es preveu un sistema de ventilació que mantingui una temperatura intermèdia durant tot l´any, per estalviar. També s´instal·laran calderes de biomassa i plaques fotovoltaiques.

En el projecte es contemplen dos edificis, un que es destinaria a aules i administració i despatxos, que tindria dues plantes, i l´altre que seria el gimnàs i una aula multiusos. A l´edifici principal s´hi preveuen tres aules per a preescolar, el menjador amb cuina completa, l´aula de psicomotricitat, la biblioteca, consergeria i els despatxos. A la segona s´hi trobarien les aules de primària. El cost de la construcció sobrepassa els 4 milions d´euros. Aquest projecte s´engloba en una parcel·la d´uns 9.000 metres quadrats, dels quals l´edifici n´han d´utilitzar gairebé 2.500. La urbanització del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia era un pas necessari per poder tirar endavant el centre.



L´AMPA es planteja actuar

Precisament, el president de l´AMPA d´El Vinyet, Joan Cardona, justifica la demora amb les modificacions, però creu que «no són prou grans per allargar-se tant», per més que desconeixen els terminis administratius. El president reclama «una explicació raonable» i, en cas de no tenir-la, diu que «la junta consultarà els pares per fer alguna cosa», com podrien ser mobilitzacions, actes o comunicats. Cardona posa el termini límit d´aquests 5 mesos.

La directora del centre es mostra esperançada que Ensenyament compleixi el que ha assegurat: «Que les obres comencin abans d´acabar l´any i acabin d´aquí a 18 mesos», ha dit. Tarrés lamenta que molts infants entressin a l´escola a l´inici, amb l´esperança de veure néixer un nou centre, i ara hagin de deixar-lo sense haver-la vist. «Tothom té moltes ganes de l´escola nova», ha afirmat. Caldrà esperar a final d´any per veure si es posa fil a l´agulla.