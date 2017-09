Les discrepàncies entre l'AMPA i el consistori no venien arran del model

Moltes incerteses segueixen sense esvair-se sobre què va passar realment entre l'antiga AMPA i la direcció de l'escola bressol. Els membres de la junta anterior consideren que ja és un capítol tancat.

Segons diverses fonts, els pares criticaven els mestres per no cuidar-se prou dels nens, i deien que la directora era autoritària. «S'havien arribat a discutir pel color de la paret», assegura el portaveu de CiU, Marc Barbens, per la qual cosa, «només estant-hi una mica a sobre s'hauria solucionat», diu. Segons Barbens, es va arribar a presentar una denúncia de la direcció cap a l'AMPA, que finalment es va retirar, però que va accentuar els problemes personals entre els implicats.

La problemàtica va fer que pleguessin 4 dels 5 mestres, a més de la directora, així que es van haver de contractar nous treballadors per formar l'equip. Segons Barbens, ni el consistori ni la regidora van resoldre el problema, que va acabar malament, fins que el canvi de junta i l'edat d'alguns nens ha fet que els pares ho aparquessin.