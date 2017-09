Solsona tanca el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la cançó creada per alumnes d'Arrels

La cançó No em demanis que recordi, creada per Pau Vilaseca i un grup d'alumnes de 3r d'ESO de l'escola Arrels Secundària, posarà avui, divendres, el punt final a la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer a Solsona. El cantant Salva Racero la interpretarà just després de la xerrada «Alzheimer i altres demències: es poden prevenir?», a càrrec de la neuròloga Núria Matos.

Abans d'aquesta conferència, que començarà a les vuit del vespre al Teatre Comarcal, l'Associació de Familiars de Malalts d'Al-zheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès inaugurarà el nou local de l'entitat a la plaça de Sant Roc, a partir de les sis de la tarda.

Conscienciació

El projecte de l'himne de l'Alzheimer, que va sorgir d'una assignatura sobre emprenedoria proposada per l'escola Arrels, pretén conscienciar sobre la malaltia. La idea dels alumnes va entusiasmar Salva Racero, que ha posat veu a la cançó i els ha assessorat en els processos de composició i gravació. «Els alumnes van proposar la lletra», explica el cantant. L'alumne de 4t d'ESO Pau Vilaseca s'ha encarregat de l'acompanyament al piano, i els estudis Casafont de Navès han estat el lloc de gravació. Aquest estiu, els estudiants també han pogut desenvolupar la gravació del videoclip. Els alumnes van decidir fer una cançó per arribar a més gent, «perquè l'Alzheimer afecta moltes persones».