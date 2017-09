Marc i Martina són els noms més usuals, però menys a les nostres comarques

Marc, en nens, i Martina, en nenes, continuen sent els noms més posats pels pares de Catalunya als seus fills, segons les dades sobre naixements del 2016 difoses per l'Institut d'Estadística de Catalu-nya.

Del total de naixements del 2016, el nom de Marc va ser posat a 832 nens, seguit, en ordre decreixent de freqüència, pels d'Àlex/Álex (656), Jan (562), Martí (557) i Hugo (553).

El nom de nena que s'ha posat més és Martina (702), i el segueixen els noms de Júlia/Julia (649), Laia (582), Lucía (573) i Maria/María (566).

Ara bé, les comarques de casa nostra compleixen poc el lideratge d'aquests dos noms. Només Martina al Bages i Marc a l'Anoia són els més escollits per a nena i nen, respectivament. En el primer cas, el nom de nen més emprat per als nadons del 2016 va ser Martí, mentre que en el segon, el més utilitzat per a les nenes va ser Carla. Al Berguedà van triomfar Ona i Nil. Al Moianès, Pau per als nens, i no hi ha registres dels de nenes perquè no hi ha hagut més de quatre casos d'un mateix nom. Al Solsonès això passa amb els nens, mentre que en les nenes el lideratge va ser per a Ona. I a la Cerdanya van triomfar Gala i Pol.

Marc fa anys que és el nom més comú en nens a Catalunya i torna a ser el nom de nadó més freqüent el 2016, però redueix la seva freqüència: 24 de cada 1.000 nens nascuts l'any 2016 es diuen Marc, mentre que el 1997 eren 51 de cada 1.000. Pel que fa als noms de nena, Martina és el més usual, per quart any consecutiu, i el tenen 21 de cada 1.000 nenes nascudes el 2016.