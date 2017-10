L'aplicació VacApp per gestionar els ramats ha estat creada al Solsonès

David Estany i Joan Casafont, dos ramaders del Solsonès, han ideat l'aplicació per a mòbils Vac-App, que amb l'informàtic Mateu Yabar ha agafat forma i s'ha presentat públicament. Es tracta d'una aplicació per tal que els ramaders puguin gestionar millor les seves vaques, toros i ramats. Per exemple, per «sanejar el bestiar de manera més ordenada», segons explica Yabar, ja que «l'organització de les dades del ramat és un problema habitual per als ramaders», continua l'informàtic barceloní.

L'aplicació funciona sense Internet, perquè «a pagès hi ha moltes zones on no hi ha cobertura. Ens havíem d'adaptar a les necessitats dels pastors. També té un disseny senzill i unes funcionalitats molt clares», en paraules de Yabar. VacApp crea, amb el pas del temps, un històric de vedells, per saber les vaques que tenen més fills i si hi ha hagut problemes durant el part. Una de les possibilitats de VacApp és generar documentació oficial que es pugui enviar directament a organismes com la Generalitat. De moment, hi ha uns vuitanta usuaris totals que utilitzen l'aplicació, trenta dels quals són de pagament. La resta està dins dels tres mesos de prova gratuïts. Tanmateix, l'oferta de llançament oscil·la entre els 3 euros i els 6 euros, depenent de la quantitat de bestiar del ramat.

«La majoria d'usuaris són de Catalunya, també n'hi ha uns quants de la zona de Salamanca, i fins i tot hem arribat a pastors canadencs, de Costa d'Ivori i de Bolívia», explica Mateu Yabar. Després d'obrir l'aplicació al públic el gener del 2017, aquesta setmana estan portant a terme la primera actualització. L'equip ha obert una campanya de crowdfunding que ha passat a la segona ronda del concurs europeu Katana, per tal que projectes emprenedors aconsegueixin més finançament.