«Els rodatges són una via d'ingressos que va molt bé, sobretot en municipis petits com Guixers»

L'Ajuntament de Guixers va ser el primer a implementar una ordenança reguladora de preus públics per a la realització de de sessions fotogràfiques i filmacions. Ho va fer l'any 2014, després que el 2013 i el 2012 el municipi guixerès rebés més d'una desena d'empreses audiovisuals. El 2014 en va rebre set, el que va comportar uns ingressos de 5.000 euros per al municipi, que cada any «ha anat ingressant més o menys la mateixa quantitat gràcies als anuncis», explica l'alcalde de Guixers, Marià Chaure. D'aquesta manera, «els rodatges són una via d'ingressos que va molt bé, sobretot en municipis petits com el nostre», continua el batlle. Guixers té menys de 150 habitants. Pel que fa al preu que les empreses audiovisuals han de pagar quan hi fan un rodatge, és de 700 euros, i si s'hi porta a terme una sessió fotogràfica, 500 euros. El consistori guixerès ha mantingut les quantitats inicials, que els comporten una mitjana de 5.000 euros l'any. Tot i així, en paraules de Chaure, el preu és «barat si es compara amb el d'altres països europeus».