Els trumfos i la sal, dos ingredients artesans bàsics del nord del Solsonès

La segona edició de la Fira del Trumfo i la Sal d'Odèn, que se celebra aquest diumenge, 19 de novembre, segueix el fil de l'any passat, en paraules de la regidora de Turisme odenesa, Sílvia Simon. «S'esperen uns 500 visitants», continua Simon, xifra que és el doble de la població d'Odèn. «Enguany, la fira es concentra al matí, perquè l'any passat vam fer una enquesta als paradistes i vam arribar a la conclusió que és millor concentrar-ho de les nou a les tres, a causa del fred i del canvi d'hora», explica la regidora de Turisme.

Les parades de productors de trumfos i d'artesans i el taller de cuina saludable amb Toleràncies es completaran amb el taller toca-toca a càrrec del Zoo del Pirineu; el taller infantil de sabó i feltre amb Mans i Mànigues; els tastets de trumfos amb la col·laboració de la Fonda Casanova, Ca l'Agustí i el càmping La Comella; i la demostració de la cuina del trumfo, «i els trumfos al caliu, que seguirem fent», en paraules de l'alcalde d'Odèn, Pere Vilaginés. El rangoli solidari de la Fundació Vicenç Ferrer, el taller de titelles a càrrec d'Amisol i les visites al Salí complementaran les activitats de la fira. «Hi haurà un autobús que sortirà de Cambrils i baixarà al Salí, per portar a terme les visites a l'equipament», afegeix Simon, que destaca la sal com a element distintiu de la zona, a més del trumfo.



De muntanya

Els dos productes típics de Cambrils (Odèn) són «de muntanya», com indiquen des del Salí de Cambrils. Es tracta de les úniques salines de muntanya de tot Catalunya, i de les poques de continentals, i afegeixen que les propietats del Salí de Cambrils «ja eren d'utilitat durant l'edat mitjana, moment en què els ramaders i veïns de la població aprofitaven la sal tant per al consum propi com per al bestiar». El 1780, tanmateix, va ser el primer moment en què es van documentar històricament.