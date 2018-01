Els productors agroalimentaris del Solsonès guanyen espais de debat

El Solsonès ha descobert un bon nombre de productors locals en els darrers anys. La tasca de difusió i organització d'activitats de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) ha estat clau. Enguany, Solsona ha viscut la primera edició de la biofira L'ecològica, organitzada conjuntament amb la regidoria de Salut i precedida, l'octubre de l'any passat, pel Dia Mundial de l'Alimentació.

A més de parades de productes ecològics i de proximitat repartides pel nucli antic solsoní, el certamen també va oferir activitats relacionades amb la salut. Carles Pujol, tècnic agroalimentari de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, ha fixat com un dels objectius per al 2018 «apostar per mantenir el comerç i les empreses locals, com també les petites explotacions familiars, agràries i ramaderes», en una tasca que cerca evitar l'abandonament i el despoblament de les zones rurals. D'aquesta manera, i seguint amb les seves paraules, «ajudem a l'economia local, reduïm la despesa energètica, reforcem les confiances i el teixit social, afavorim a la conservació d'espècies, hàbitats i varietats locals, coneixem l'origen i el correcte procés d'elaboració, entre moltes altres coses positives».



Mercat



La regulació del mercat dels divendres de Solsona ha estat una altra de les tasques de l'agència, junt amb l'ajuntament solsoní, que va posar a concurs 29 places de parades vacants per al mercat setmanal. El tècnic de l'agència encarregat de la regulació del mercat, Manel Martínez, va dir que la idea és «tornar als orígens, tant pel que fa a la ubicació com al valor dels productes». Es van obrir 12 llocs per al passeig del Pare Claret i 17 per al nucli antic.

La regularització tenia en compte aspectes relacionats amb el valor del producte, com ara el certificat de denominació d'origen, l'indicació geogràfica protegida o la marca de qualitat, així com si és de producció ecològica, català i si no existeix actualment al mercat, a més d'una valoració dels serveis al client.

Aquest any, les taules rodones i xerrades relacionades amb el món agroecològic de proximitat han estat nombroses a la comarca. La cooperativa de muntanya Biolord, sorgida a Sant Llorenç de Morunys i ampliada a través del Solsonès, ha presentat el seu projecte en diverses ocasions.