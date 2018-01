El pantà de la Llosa del Cavall està al 35%, mentre que Sant Ponç supera el 90%

El pantà de la Llosa del Cavall, a Sant Llorenç de Morunys, es troba al 35% de la seva capacitat després de les darreres pluges. Tenint en compte que la seva capacitat màxima és de 80 hectòmetres quadrats, ahir, dimarts 9 de gener, tenia gairebé 28 hm3 disponibles. Fa un any, en aquestes dates, es trobava al 67% de la seva capacitat, amb 54 hm3. A més, la mitjana dels darrers 10 anys se situa al voltant del 60%.

Pel que fa al pantà de Sant Ponç, també situat al Solsonès i regulat per l'embassament de la Llosa del Cavall, es troba a més del 90% de la seva capacitat, amb 22 hm3 dels 24 hm3 que té de capacitat total. Fa un any, se situava en les mateixes xifres, seguint la mitjana dels darrers deu anys.

Els alcaldes de la vall de Lord, formada pels municipis de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra, així com establiments turístics situats al voltant de la Llosa, s'han queixat diverses vegades de la tristesa que transmet el paisatge quan el pantà està en nivells tan baixos, als quals arriba per poder regular el de Sant Ponç i per abastir altres municipis. La seva impressió actual, pròpia de la d'un desert, és semblant a la de la Baells aquests darrers dies de festes.

Tot i així, l'embassament del Berguedà s'ha situat gràcies a les últimes pluges a gairebé el 50% de la seva capacitat total. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, la sequera és un fet i cal prendre consciència que l'aigua més cara és la que no es té.