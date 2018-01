La festa de Sant Antoni Abat proposa un circuit d'agilitat

La festivitat de Sant Antoni Abat de Solsona proposa com a novetat aquest 2018 un circuit d'obstacles al Camp del Serra, a càrrec del Club d'Agility Ciutat Comtal. L'activitat començarà a la una del migdia dissabte i continuarà amb la tradicional gimcana.

La celebració que honora el patró dels traginers i protector dels animals comença aquest dissabte, 20 de gener, a les nou del matí amb la concentració i esmorzar al bar El Castell, seguida de la comitiva acompanyada dels Trabucaires i la batucada Takumba i la missa a la catedral solsonina, oficiada per mossèn Enric Bartrina, amb l'acompanyament musical de Carla Belleira. Pel que fa a la cercavila, la benedicció i els Tres Tombs, estaran acompanyats també pels Trabucaires i el grup de batucada solsoní.

Els tres pendonistes d'enguany són Sara Vila, Jordi Hernández i Salvador Real. Vila ha explicat que hi haurà una trentena de cavalls, com l'any passat, i ha afegit que respecte d'anys enrere «ha disminuït força el nombre d'exemplars. Tot i així, la celebració continua».

Dissabte a la tarda també hi ha programades diverses activitats. La representació de teatre anirà a càrrec del grup El Traspunt de Cardona, que oferirà l'obra El mercader de Venècia. El sopar, a les deu de la nit, se celebrarà a Can Puig i l'amenitzarà Mase Ledesma. I diumenge, 21 de gener, a més de les passejades en poni i carro per col·laborar amb la festa de Sant Antoni, també hi haurà ball a la Sala Polivalent amb l'orquestra Cafè Trio, a partir de dos quarts de set de la tarda.