El CF Solsona gestionarà el bar del camp de futbol fins al 2019

L'Ajuntament i el Club Futbol Solsona han acordat que el club esportiu gestioni el servei de bar del camp municipal com a mínim fins a final d'agost del 2019. El regidor d'Esports, Ramon Xandri, i el president del club, Joan Solé, han firmat en els darrers dies un conveni de col·laboració. La cessió és gratuïta, de manera que l'entitat no ha de satisfer cap tipus de contraprestació al consistori per utilitzar el bar, situat en un immoble al costat del camp, on també s'ubiquen els vestidors i despatxos. L'Ajuntament afirma que és «conscient de la tasca esportiva, social i juvenil que du a terme l'entitat», diu Xandri, motiu pel qual es considera oportú cedir-li l'espai.

Els horaris del bar es mantindran com fins ara, sempre que hi ha entrenaments, partits o qualsevol altra activitat relacionada amb el club. Així, de dilluns a divendres obre de sis de la tarda a deu de la nit i els caps de setmana, en funció dels partits. El manteniment i la neteja van a càrrec del CF Solsona, que també podrà realitzar obres al local que siguin necessàries per a aquesta activitat i assumint-ne el cost. El conveni també estableix la prohibició de vendre i subministrar begudes alcohòliques als menors d'edat. La durada de l'acord coincidirà amb el final de la temporada 2018-2019, moment a partir del qual es podrà prorrogar per un nou període de dos anys.